El fiscal general no contesta a las acusaciones y reitera que no filtró el correo de la confesión del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado responder a las acusaciones personadas en su juicio, incluida la que ejerce el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a quien le ha reprochado tener una actuación "desleal" no con él, sino con el tribunal.

En la penúltima jornada de su juicio por presunta revelación de secretos, pasadas las 16:10, García Ortiz se ha quitado la toga con la que ha seguido la vista oral en estrados al lado de sus abogados y se ha sentado en la mesa frente al tribunal para tomar la palabra este miércoles en el Supremo.

A preguntas del presidente del tribunal, ha explicado su decisión de no contestar a ninguna de las siete acusaciones personadas, que le piden entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación por presunta revelación de secretos.

La razón es que considera que, principalmente por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha habido "lealtad procesal en la búsqueda de la verdad", tanto en la interposición de su querella, donde no se incluyeron todos los datos existentes, como al enviar él mismo al jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid uno de los correos que se cruzó con el fiscal que le investigaba para que hiciese "un uso político del mismo".

El fiscal general ha reiterado lo que ya asentó al principio del juicio que se celebra en su contra en el Tribunal Supremo (TS) sobre la presunta revelación contra Alberto González Amador -novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-, que no filtró el email que está en el punto de mira del tribunal.

"¿Ha hecho llegar el correo del 2 de febrero de 2024?", ha preguntado la fiscal María Ángeles Sánchez Conde. "No lo he hecho llegar", ha aseverado él. "¿Se ratifica?", ha insistido ella. "Sí, me ratifico", ha confirmado García Ortiz.

Se trata del email que la defensa de González Amador envió ese día a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera los dos delitos fiscales por los que se le estaba investigando a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitar la cárcel. Según el instructor, García Ortiz se lo filtró a la Cadena Ser la noche del 13 de marzo.