La Fiscalía Antidroga rechaza que se investigue a Zapatero por narcotráfico por su presunta colaboración con Maduro

La Fiscalía Antidroga pide a la Audiencia Nacional que inadmita la querella contra Zapatero por narcotráfico por su presunta colaboración con Maduro.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que inadmita la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no hay indicios delictivos.

En su informe, el Ministerio Público pide la desestimación al considerar que los hecho no son constitutivos de los delitos denunciados "ni de ningún otro". "El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delitos", aclara.

Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". "Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos", aclara.

En la querella, Hazte Oír apuntaba a la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional sería competente para conocer estos hechos en tanto Zapatero, como ciudadano español, habría perpetrado los mismos "en el extranjero".

La petición de Hazte Oír

Hazte Oír pidió al tribunal como medidas cautelarísimas que retire a Zapatero su pasaporte, le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer ante el juzgado cada siete días. Además de instar la declaración como investigado del expresidente, también solicitó que se llamase como testigos al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

La asociación sostenía en la querella que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí". "Si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo, y de quienes habrían facilitado su operativa y su impunidad internacional, España debe investigar hasta el final", apuntaron desde Hazte Oír.

Además, aseguró que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

A juicio de la organización, "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes".

Hazte Oír afirmó que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero "por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano".