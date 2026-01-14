Gallardo renuncia al acta de diputado y deja de estar aforado

El ex secretario general del PSOE en Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha comunicado este miércoles a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura su renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura, , por lo que dejará de estar aforado y se confirma que la Audiencia de Badajoz será la encargada de enjuiciar la causa contra, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en la que está también imputado el ex líder de los socialistas extremeños. La decisión se produce tras el mínimo histórico de los socialistas en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre.

"Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila", ha dicho Gallardo en su escrito de renuncia.

En la comunicación, asegura que la decisión "no es fruto de un arrebato ni de una circunstancia puntual", sino "el resultado de una reflexión larga serena y profundamente personal".

"Desde el momento en que me presenté mi dimisión como secretario general del PSOE de Extremadura decidí dar un paso atrás, alejarme del ruido y de los focos y ese silencio voluntario me ha permitido pensar con calma, mirarme por dentro y preguntarme con honestidad qué era lo mejor, no solo para mí, sino también para mi familia, especialmente para mis hijos que son los que más han sufrido con esta injusta causa", añade el escrito.

Gallardo también asegura que la decisión la toma pensando en "quienes siempre han confiado en mí, especialmente para mi partido y para los miles de militantes que me eligieron para ser el secretario general de nuestro partido".

"Y tras ese tiempo de reflexión he tomado la decisión de renunciar a tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. Lo hago con plena convicción y con la tranquilidad de saber que es lo correcto en este momento de mi vida", añade el escrito.

Garantías en el proceso judicial

En el texto mantiene que su prioridad "es clara y no admite distracciones". Se trata de "afrontar con todas las garantías el proceso judicial abierto y defender con firmeza y serenidad mi honor y mi dignidad", ha señalado en alusión al caso del puesto de trabajo de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

"He dedicado muchos años de mi vida con absoluta entrega al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, a la Diputación de Badajoz y, en los últimos meses, al PSOE de Extremadura. Siempre lo hice creyendo en un proyecto colectivo y en el valor del servicio público", ha recalcado.

Una "entrega total" que le llevó, según ha apuntado "a relegar algo esencial" como es su cuidado y defensa como persona "frente a quienes han querido convertir una causa judicial en un juicio mediático hasta el punto de llegar a deshumanizarme, a borrar mi trayectoria y a reducirme a un titular o a una versión interesada de quien realmente no soy".

"Hoy digo basta. No estoy dispuesto a que quienes se han aprovechado de esta coyuntura para destrozarme como persona sigan haciéndolo", ha recalcado Gallardo, que añade que con la renuncia a su acta de diputado también quiere "callar definitivamente los bulos y las desinformaciones" que le situaban en el Senado y "cortar de raíz los rumores sobre un supuesto aforamiento buscado o deseado por mi parte".

Algo que, según ha defendido "no es cierto ahora ni lo fue antes". "Jamás he pretendido influir en dónde o cómo debe juzgarse esta causa", ha defendido, al tiempo que ha añadido que "quien ha intentado sembrar esa idea lo ha hecho de manera consciente, alimentando la confusión y faltando deliberadamente a la verdad".

"Mi única petición es clara y legítima: celeridad judicial", ha solicitado Gallardo, que espera que el caso se juzgue en los tiempos que ya ha marcado la Audiencia Provincial de Badajoz, "sin dilación". "Confío en la justicia y necesito cerrar esta etapa con la verdad por delante", ha espetado el ex líder de los socialistas extremeños, que asegura que "nunca ha buscado privilegios ni atajos ni protección política, solo justicia".

Asimismo, asegura que esta decisión de apartarse de la política activa "no es un adiós definitivo, sino un punto y aparte". "Siempre he estado a disposición de mi partido y siempre podrá contar conmigo cuando lo estime, porque mi compromiso con sus valores y con esta tierra permanece intacto".

"Hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila", ha concluido.