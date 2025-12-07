Pedro Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar en La Moncloa

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el ex asesor de Moncloa Paco Salazar.

Fuentes del Gobierno han confirmado la salida de Hernández, adelantada por el diario.es, y han subrayado que, aunque este ha negado las acusaciones de protección de Salazar, entiende que debe apartarse por el bien del Ejecutivo. De esta forma, y como ya hiciera con el propio Salazar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido actuar con contundencia con Hernández, hombre de máxima confianza del ex asesor de Moncloa.

Asimismo, y según añaden fuentes del PSOE, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha optado también por sacarle de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde era responsable de la Secretaría de Datos. El cese llega un día después de que Sánchez negara que haya habido connivencia para proteger al ex asesor Salazar y ofreciera la ayuda del partido a las dos militantes socialistas que han denunciado estos hechos si deciden llevar el caso a la Fiscalía.

Antonio Hernández (Sevilla, 1973) es un militante muy conocido en el PSOE de la en la capital hispalense y era masón de una de las dos logias sevillanas.