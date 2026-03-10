El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y agentes sociales por la guerra en Irán

El Gobierno convoca una ronda de contactos con los grupos políticos y los agentes sociales por la guerra en Oriente Próximo.

El Gobierno abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para analizar la guerra de Irán y las medidas que se adoptarán para proteger a trabajadores, hogares y empresas, ha informado este martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Además de esta ronda, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso el próximo 25 de marzo para abordar el conflicto y la posición de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" y ha asegurado que el Ejecutivo lleva tiempo preparando un plan de respuesta "integral" ante los efecto de una guerra que España, ha recordado, no avala.

El objetivo ahora es intercambiar ideas con los grupos parlamentarios, los empresarios y los sindicatos, escuchar sus propuestas y seguir monitorizando la situación para poner en marcha una respuesta "calibrada y eficaz".

Saiz ha planteado una respuesta con una doble vertiente: un plano coyuntural, con medidas para proteger a hogares, trabajadores y empresas; y en un plano estructural, con programas para acelerar la transición ecológica y fortalecer la autonomía estratégica del país.

"Ya hemos antepuesto los intereses de la ciudadanía en otros conflictos como en el de Ucrania y lo volveremos a hacer, porque estamos preparados", ha recalcado la portavoz, quien ha ratificado el "no a la guerra" y la apuesta "firme" del Gobierno por el derecho internacional y la vía diplomática como "única salida responsable" al conflicto.

Saiz ha garantizado que el Gobierno se está volcando en garantizar los intereses de todos los españoles y, en ese contexto, ha destacado también la labor del Ministerio de Exteriores para proteger a los nacionales que viven en Oriente Medio y facilitar las evacuaciones.

El PP no formará parte de la "campaña de propaganda" de Sánchez

Tras el anuncio de la ronda de contactos, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho este martes que su partido no va a formar parte de la "campaña de propaganda" sobre Irán del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Muñoz ha afirmado que hasta ahora al PP no se le ha informado de nada y que habrá que ver "en qué consiste" la ronda de contactos.

"Creo que es un poco prematuro que yo diga si vamos a ir o no vamos a ir, pero desde luego lo que sí le adelanto es que no vamos a formar parte de su campaña de propaganda para tapar todos los escándalos que tiene", ha afirmado.