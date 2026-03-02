El Gobierno niega "rotundamente" que EEUU use las bases de Rota y Morón en la guerra contra Irán

El Gobierno ha negado con rotundidad que este lunes que Estados Unidos esté utilizando las bases de Morón y Rota para prestar asistencia a las tropas de Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. Así lo han asegurado tanto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, como la de Defensa, Margarita Robles, quienes han asegurado que esto sólo podría producirse cuando se opera dentro de la legalidad internacional. "No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU", ha asegurado Albares en una entrevista en Telecinco.

En la misma línea, Robles ha asegurado que existe un convenio con Estados Unidos para el uso de las bases de Morón y Rota, ese convenio permite operar dentro del marco de una legalidad internacional, pero no cuando un ejército actúa de manera unilateral.

Sobre la salida de aviones cisterna de las bases andaluzas, Robles ha asegurado que "ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo". Y ha apuntado que Estados Unidos ha podido tomar la decisión de irse con estos aviones a otras bases sabiendo que, desde las españolas, no van a operar.

Ante algunas informaciones que aseguran que hay dos buques de guerra estadounidense en la base de Rota, el ministro se ha reafirmado en sus palabras de este domingo al asegurar, en una entrevista en Telecinco, que las bases militares de utilización conjunta -incluye la de Morón de la Frontera- se vayan a emplear "para nada" que no esté incluido en el Tratado ni recogido en los principios de la Carta de Naciones Unidas.

Según ha explicado, puede haber barcos de guerra en Rota, "lo que no quiere decir que se preste la base para esta operación".

Contacto permanente con las tropas en la zona

La ministra ha explicado que el Gobierno está en contacto permanente con los militares españoles desplazados en misiones en Iraq, Líbano, Turquía y en la misión Atalanta.

"Se están tomando todas las medidas de prevención y de seguridad. Ellos son muy conscientes de que hay una situación de riesgo y están velando por su integridad", ha detallado la ministra.

Ha añadido que el contingente de El Líbano ha estado bunkerizado por los bombardeos la pasada noche y que los desplazados a Iraq están "perfectamente situados" para evitar cualquier tipo de ataque.

Defensa de la legalidad internacional

Respecto de la disposición de Francia, Alemania y Reino Unido a colaborar con Washington en los ataques a Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo, Albares sólo ha señalado que esta intervención militar "unilateral" no tiene encaje en los principios de Naciones Unidas y ha asegurado "que no va de democracia, va de otra cosa".

La guerra, ha asegurado, "nunca ha traído democracia ni paz ni estabilidad", defendiendo la vía de la negociación y la desescalada.

"Ahí está España", ha subrayado el ministro que expuso ayer su posición en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la UE, donde muchos de sus socios no critican la intervención militar contra el régimen iraní.

Una acción cuyas consecuencias -ha advertido- ya se ven porque la guerra se está extendiendo, ahora en Líbano o el ataque de ayer a una base del ejército británico en Chipre: "Las consecuencias sólo en horas son gravísimas".

Además, Albares ha convocado este lunes al embajador iraní en España, Reza Zabib, para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".

En declaraciones a los periodistas en la sede del ministerio, Albares ha señalado que también quiere recordarle que estos ataques ponen "en peligro" a los españoles que están allí, unos 30.000 en la región, que se encuentran bien, según ha dicho.