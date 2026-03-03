El Gobierno replica a Trump que España "cuenta con los recursos para contener los posibles impactos" de su amenaza

El Gobierno ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados, y diversificar cadenas de suministro".

Fuentes del Ejecutivo han asegurado que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido de que si quiere revisar la relación bilateral, debe respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y EE.UU.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recalcado que si la administración norteamericana quiere revisar la relación de Estados Unidos con España, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El Gobierno ha salido así al paso de las declaraciones de Trump en las que ha asegurado que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y ha dicho que "no quiere tener nada que ver" con el país después de la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

También ha afirmado que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y ha advertido de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.