Guardiola asegura a Vox que no son incompatibles "ni hay muros" entre ellos

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este martes que se presenta a la investidura "por convicción" y "compromiso" y, en referencia a Vox, ha dicho que no son incompatibles "ni existen muros" entre ellos.

Durante su discurso en la primera jornada de investidura, a la que llega sin contar con los apoyos necesarios para ser elegida mañana presidenta de la Junta, María Guardiola ha destacado las medidas conjuntas que impulsaron PP y Vox cuando gobernaron juntos y que "han funcionado" .

Ha expresado su hartazgo ante los "muros", las "excusas" y las pérdidas de tiempo y ha afirmado que se presenta a la investidura para ofrecer estabilidad y acuerdos "frente a la desesperanza, el revanchismo y efímeras florituras".

La candidata popular ha advertido que la discusión política genera bloqueos en el futuro de los ciudadanos, quienes esperan "nuestros acuerdos y medidas". "Aquí no estamos ni por Pedro Sánchez, ni por Santiago Abascal, ni por Ione Belarra, ni por Alberto Núñez Feijóo..." sino "por las mujeres y hombres de Extremadura", ha aseverado.

La votación de la investidura se producirá este miércoles, una vez que intervengan el resto de grupos. Para lograr la Guardiola necesita de mayoría absoluta en esta primera vuelta. En el PP auguran que esa primera votación decaerá, por lo que se celebrará otro pleno 48 horas después, el viernes, donde solo requiere de mayoría simple