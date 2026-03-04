Guardiola no logra la investidura en Extremadura tras el no de Vox: "Yo no veo impedimento"

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida para continuar al frente de este Ejecutivo regional tras el rechazo de Vox, formación política que, no obstante, sigue con la mano tendida para alcanzar un acuerdo. Todos los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Vox y Unidas) han votado en contra este miércoles a la investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, quien necesitaba mayoría absoluta.

El voto de Vox era decisivo en esta sesión parlamentaria para que lograra ser investida en esta sesión Guardiola, quien volverá a someterse a una nueva votación este mismo viernes, en la que solo necesitará mayoría simple. A este respecto, tampoco ha descartado que, si antes de ese día no tiene el apoyo de Vox, tanto este partido como el PSOE se abstuvieran al objeto de "poder gobernar" y que Extremadura tuviera un Gobierno.

"Hoy no cuenta con la confianza de mi grupo parlamentario", ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, abriendo la puerta a que se pueda alcanzar un acuerdo en las próximas 48 horas. A este respecto, Guardiola, tras concluir el pleno, ha afirmado que el acuerdo con Vox está más cerca que nunca, si bien ha subrayado la necesidad de que este incluya un proyecto presupuestario para este año.

De cara a la repetición de la votación del próximo viernes, la presidenta en funciones ha asegurado que se reunirá "las veces que hagan falta", pero "cheques en blanco, no". Minutos antes y en su intervención ante la Asamblea, la presidenta en funciones ha afirmado que "muchas de las posiciones expuestas por Vox ya están acordadas", y "ustedes -dirigiéndose a esta formación política- lo saben".

"Yo no veo impedimento" para el acuerdo, ha dicho Guardiola, quien sí ha remarcado que para conformar un Ejecutivo y un programa de Gobierno se debe atender al resultado electoral de los comicios del pasado 21 de diciembre. Tras recordar que el PP logró el 43,11 % de los votos en las pasadas elecciones autonómicas -Vox obtuvo el 16,90 %-, Guardiola ha instado a Vox a alcanzar un "acuerdo justo con los resultados".

La postura de Vox

"Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas. Si hay acuerdo, será un sí, y si no lo hay, será un no, y ahora mismo, como usted sabe, no hay ningún acuerdo", ha expresado el portavoz de Vox durante su intervención.

No obstante, Fernández Calle ha transmitido que siguen dispuestos a llegar a ese acuerdo sobre la base de unas propuestas que el PP -ha dicho- tiene en su poder desde enero, de modo que el horizonte en la negociación se marcaría ahora para este viernes, en el que bastará la mayoría simple, lo que se podría lograr con la abstención de Vox.

Para Vox, lo primero son los proyectos para "cambiar" Extremadura tras 40 años de "ruina y mafia socialista", analizar "medida a medida, punto por punto", su dotación presupuestaria, y llegado el momento, después se hablaría de "lo menos importante", "dónde se sienta cada uno". Ha indicado que "queda mucho por concretar", como demostró Guardiola en su discurso, quien "se quedó en los titulares más que en el meollo de la cuestión", y ha asegurado que "si hoy no se ha llegado a un acuerdo, es porque... en Génova todavía no quieren".

En su discurso, Fernández ha reiterado las medidas que Vox considera imprescindibles para un posible acuerdo: la defensa de la continuidad de la central de Almaraz, la protección del sector primario frente a "las imposiciones" del Pacto Verde Europeo y "una profunda" rebaja fiscal.

También exigen medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, la prioridad para los españoles en ayudas sociales y vivienda, y la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a "la promoción de la inmigración ilegal", entre otras cuestiones. Si Guardiola no resultase elegida el viernes, hay un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para intentarlo con la misma candidata o con otros diputados y en caso de que no hubiese acuerdo, la Asamblea quedaría disuelta y habría elecciones de nuevo.