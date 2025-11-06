“Hassan se aprovechó de que Franco estaba agonizando”

HOY se cumplen 50 años del comienzo de la Marcha Verde. El auge de Franco empieza en África el 18 de julio de 1936, donde pone en marcha su sublevación, y en África se inicia su ocaso el 6 de noviembre de 1975, dos jueves antes de su muerte, con la cesión a las presiones de Marruecos y el abandono a su suerte del pueblo saharaui.

Lola López-Enamorado (Llerena, Badajoz, 1963) tenía 12 años el 6 de noviembre de 1975. Entonces estudiaba en las Esclavas de Sanlúcar la Mayor. Nació el mismo año que Mohamed VI y cumple años cada aniversario de la muerte de Hassan II. El destino siempre le ha sonreído, aunque ella puso mucho de su parte. Cuando esta arabista estaba traduciendo la obra de Naguib Mafouz, el escritor egipcio fue galardonado con el Nobel de Literatura. El 23 de julio de 1999, Lola cumplía 36 años. Se autorregaló una antena parabólica “para ver las noticias árabes”. La primera que escuchó ese mismo día fue la de la muerte de Hassan II y el ascenso al trono de su hijo Mohamed VI.

La profesora extremeña, paisana de su admirado y llorado Rafael Valencia, se ha convertido en la primera y única catedrática de Árabe en los 520 años de historia de la Universidad de Sevilla. Después de instalar la antena parabólica, tuvo ocasión de conocer en directo las noticias del mundo árabe. Ha dirigido en los Gobiernos de Zapatero, Rajoy y Pedro Sánchez tres sedes del Instituto Cervantes en Marruecos: Marrakech (2008-2010), Casablanca (2010-2015) y Tetuán (2015-2020).

La profesora López-Enamorado dirige el proyecto de investigación Memoria del Activismo Político Feminista en los Años de Plomo de Marruecos, 1970-1980. La Marcha Verde de 1975 fue el punto de inflexión de esa década más convulsa que prodigiosa. “Casablanca fue el origen de todo lo que pasó”, dice la arabista. “Allí empezaron las revueltas. Un movimiento estudiantil muy fuerte que se contagió a los barrios, a la Medina, y tuvo la respuesta de una represión muy violenta, con muchos disidentes encarcelados”.

La mecha de Casablanca prendió enseguida por todo el país. En los primeros años de esa década, Hassan II sufrió dos intentos de golpe de Estado. El primero, en 1971, el día de su cumpleaños en la playa de Sjirat, “murieron como chinches”; el segundo, en 1972, cuando bombardearon el avión presidencial. “Entre la leyenda y la realidad, Hassan II salió ileso de ambas intentonas y eso lo convirtió en un iluminado, en un protegido de Alá. Dicen que del atentado de la playa se salvo haciéndose pasar por camarero y que él mismo consiguió aterrizar el avión que había sido bombardeado un año después”.

Había mucho descontento social en Marruecos, las cárceles estaban llenas, “por eso le dicen los años de Plomo”. “Hassan medio se inventó lo de la Marcha Verde. Había que buscar un tema exterior: se enfrentaba con España con el señuelo de la recuperación del Sahara, la gran provincia del Sur. De esta forma, un rey atrapado, enjaulado, amenazado, pasaba a convertirse en el gran líder de la causa árabe. Cerraba las puertas de las dudas sobre su gestión y abría la de la anexión del Sahara. Transformó el descontento social interno en un descontento hacia un enemigo exterior. Se aprovechó de que Franco estaba agonizando. Un movimiento político de Hassan II muy inteligente, porque en la causa unió a todos: las derechas, las izquierdas, los laicos, los islamistas”.

Hassan II pasó de ser un rey enjaulado y amenazado al gran líder de la causa árabe"

Ha centrado su investigación en el papel de las mujeres. “Son el motor de la sociedad de Marruecos, lo que ocurre es que ellas ocupan el espacio privado y los hombres el espacio público. En la Marcha Verde las mujeres marroquíes tuvieron un papel decisivo. Había muchas mujeres encarceladas, estaban siendo las grandes olvidadas. Con casos clamorosos como el de la joven Saida Menebbi, poeta y escritora que murió en la cárcel tras una huelga de hambre. La historia de los avances de Marruecos se ha contado siempre desde el lado masculino”.

La presión de la causa de las mujeres obligó a Mohamed VI a cambiar en la Constitución el Código de Familia. “La mujer dejaba de ser una menor de edad. Antes dependía del padre, del marido, en ausencia de éste de los hijos, y la Constitución ha suprimido esa cláusula humillante. Hay mujeres muy formadas, siempre con el techo de cristal, ése lo tenemos aquí también”. De hecho, la única catedrática de Árabe de la Universidad de Sevilla es la jefa de campaña de Carmen Vargas, que podría convertirse en la primera rectora de la Hispalense. Con 12 años, el año de la Marcha Verde, eran compañeras de colegio y de clase en las Esclavas de Sanlúcar la Mayor.

Después de su paso por los Cervantes de Marrakech, Casablanca y Tetuán, los dominios literarios y familiares de su amiga María Dueñas, Lola volvió a la ciudad donde el patrono del instituto se supone que empezó a escribir el Quijote. Da clase de Dialectos Magrebíes, aunque ella prefiere llamar a la asignatura Árabe-Marroquí, “el idioma en el que se comunican todos, el dariya, me parece muy bien que se quiera recuperar el bereber…”.

En el Salón del Libro de Casablanca conoció al hermano del rey Mohamed VI. El monarca tiene el mismo número ordinal de nuestro Felipe VI. El rey de Marruecos es cinco años mayor que el rey de España. Mohamed, a diferencia de Felipe, sí es nieto de un abuelo que llegó a reinar. “Hay fotos de Franco con Mohamed V firmando el final del Protectorado Español de Marruecos en 1956”. Esa capitulación supuso el final de una fructífera relación cultural entre las dos orillas, entre otras cosas, el legado marroquí de la generación del 27.

Le divierte que un poeta andaluz de Arcos de la Frontera, Antonio Hernández, escribiera un libro titulado La Marcha Verde, una loa de la historia del Betis que lleva reeditándose durante casi 40 años. La historia de un equipo que hoy juega en Europa y donde militan dos futbolistas marroquíes: Abde y Amrrabat. La selección que eliminó a España en el Mundial de Catar.