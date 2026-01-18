Illa estará ingresado dos semanas al fallarle las piernas, pero no sufre patologías graves

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, permanecerá previsiblemente dos semanas hospitalizado en el hospital Vall d’Hebron por un “déficit motor” en las piernas. Illa está bien y estable en la UCI del centro médico de Barcelona pero seguirá hospitalizado para descartar causas graves y hacer "rehabilitación intensiva", aunque se prevé que el lunes pase a una planta convencional.

Así lo ha asegurado el equipo médico que le atiende lo ha declarado a los periodistas este domingo por la tarde en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ingresó el sábado y le hicieron pruebas médicas al sentirse indispuesto tras practicar deporte ese mismo día por la mañana.

Han asistido a la rueda de prensa el director gerente del Hospital, Albert Salazar; la jefa de neurología, Patricia Pozo; el director clínico de diagnóstico por la imagen, Manel Escobar, y la jefa de medicina física, Judith Sánchez-Raya.

Illa llegó a urgencias en una ambulancia el sábado por la tarde, por dolor tras perder fuerza en algunos músculos de las piernas.

Se le hicieron escáners y estudios de resonancia magnética en que no se vio nada grave que requiriera actuación inmediata, y en 24 horas se han descartado patologías vasculares, tumorales y medulares e ictus con las pruebas practicadas, aunque en los próximos días se seguirá estudiando por qué sintió dolor y pérdida de fuerza.

Su evolución se mantiene estable, han mejorado determinados parámetros sensitivos y los médicos esperan que el lunes pueda pasar a una planta convencional para hacer rehabilitación intensiva mientras sigue haciendo pruebas.

Está bien y ha empezado a beber y comer, han explicado, y han añadido que lo ideal es que siga ingresado un par de semanas para ir recuperándose y seguir con las pruebas, según Sánchez-Raya.

Se trata de descartar todas las causas graves y encontrar el origen, ha añadido Pozo.

Empezó a tener dolor de madrugada el sábado y empezó a hacer su actividad deportiva habitual pero no pudo, pero el dolor no ha ido a más.

De momento la evolución es positiva y los médicos no descartan que tenga un problema inflamatorio, según Sánchez-Raya.

Salazar ha dicho que Illa está animado y que tiene ganas de trabajar pero ahora no es posible, y que tiene un apropiado control del dolor,

Está en la UCI porque forma parte del protocolo de las primeras 24 ó 48 horas en casos como el suyo.