El ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol comparecerá por videoconferencia antes del juicio para ver su estado de salud.

La Audiencia Nacional ha acordado que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol comparezca por videoconferencia el próximo lunes momentos antes del inicio del juicio por su fortuna oculta, que comienza ese mismo día, para examinar su estado de salud y determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal han acordado esta comparecencia en una providencia en la que también emplazan a los médicos forenses que han emitido un informe sobre su estado de salud y a las partes personadas en este procedimiento.

Este fin de semana, Jordi Pujol era hospitalizado por una neumonía en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona y, si bien evoluciona favorablemente, podría estar ingresado hasta el próximo jueves, según fuentes de la familia del expresidente catalán.

Los médicos forenses elaboraron dicho informe después de que el equipo legal de Jordi Pujol, de 95 años, solicitara a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o bien que no tenga que asistir al juicio y lo pueda seguir e intervenir de manera telemática.

La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 24 de noviembre el inicio del juicio a Jordi Pujol y a sus siete hijos por la fortuna presuntamente ilícita que acumularon y mantuvieron oculta durante décadas, diez años después de que se abriera esta causa.

Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, aseguró recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que a su padre a veces "le cuesta recordar los nombres de los hijos" y, de hecho, presenta "marcadores de alzhéimer".

"Cognitivamente es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien", precisó, y añadió que su padre "tiene ganas" de ir a juicio, si bien su cuerpo "no aguanta".

"No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar", agregó Oriol Pujol, que detalló que su padre "arrastra dolor" y que, a pesar de que su cuerpo está "castigado, débil, frágil", no quiere eludir el juicio: "En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio".

La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de 9 años de cárcel para el expresidente catalán, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias.

La Abogacía del Estado por su parte no se dirige en su escrito de acusación contra Jordi Pujol Soley, mientras que para el primogénito pide 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros.

Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.