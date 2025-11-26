El juez del caso Leire Díez cita como testigos a Santos Cerdán y Antonio Hernando

El juez del caso Leire Díez cita a declarar como testigos a Santos Cerdán y a Antonio Hernando.

El juez que investiga a la ex militante socialista Leire Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, en el caso de presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO, ha citado a declarar como testigos el próximo 2 de febrero al exdirigente del PSOE Santos Cerdán y al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

En una providencia, el magistrado emplaza a ambos el próximo 2 de febrero, junto con el empresario Alejandro Hamlyn -investigado por un fraude millonario de hidrocarburos y huido en Dubai- y el empresario Luis del Rivero.

A los cuatro les apercibe de que "de no comparecer ni alegar causa legal que se lo impida se podrá imponer multa de 200 a 5.000 euros".

El magistrado adopta esta decisión después de que Leire Díez admitiese en su declaración dos reuniones en abril de 2024 con el ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, en una de las cuales habría estado presente el entonces director adjunto de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora secretario de Estado, Antonio Hernando.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha pedido además al PSOE que en el plazo de diez días informe acerca de si la imputada Leire Díez ha desempeñado alguna actividad en el seno del PSOE y si percibió alguna remuneración por ello, así como de la fecha de alta y cese como afiliada a este partido.

También solicita el juez que el Partido Socialista informe sobre si Santos Cerdán es o ha sido afiliado del PSOE, la fecha de alta y cese y la actividad que ha desempeñado en la organización, y la misma información ha solicitado acerca de Antonio Hernando.

Además, Zamarriego ha pedido a la policía científica que mejore la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa sobre la reunión que mantuvo el pasado 7 de mayo con Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, también investigado en este procedimiento. La defensa de la exmilitante del PSOE ha pedido al juez que anule y deje fuera del procedimiento estas grabaciones.

También reclama el juez que la policía determine técnicamente si la grabación de la reunión entre Leire Díez, Dolset y el empresario huido de la Justicia Alejandro Hamlyn, publicada por El Confidencial, "pudo ser efectuada por uno de los asistentes a la reunión o por un tercero extraño".

Con estas nuevas citaciones, Zamarriego avanza en la investigación de una causa que pretende esclarecer las presuntas maniobras de la exmilitante del PSOE contra la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y determinados jueces supuestamente, según la causa, para tratar de "malbaratar" investigaciones.

En este procedimiento están investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias el periodista Pere Rusiñol, el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez, quien ha negado actuar en nombre del PSOE -pese que así lo dice en el audio de la reunión con Stampa- y enmarca sus actuaciones en una investigación periodística.