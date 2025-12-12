La juez de la dana cita a Feijóo como testigo por "la información en tiempo real" de Mazón el 29-O

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar, en calidad de testigo, al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, según se desprende de un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La titular del Tribunal de Instancia de Catarroja ha aceptado la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento, de llamar a declarar al líder del PP.

La instructora justifica su decisión en que este testigo podría "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo".

La magistrada recuerda en su resolución el criterio mantenido por la Audiencia de Valencia al ordenar la citación como testigo de la periodista que comió con Mazón, Maribel Vilaplana. Así -señala- si en ese caso se partía de una carta abierta de la periodista en la que "negaba todo tipo de conocimiento sobre lo que pudo decir el Mazón, aquí nos encontramos, no con una probabilidad, sino con una certeza, que se deriva de las manifestaciones públicas que efectuó Núñez Feijóo: 'El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real'".

Además, la resolución establece que se ponga en conocimiento del líder del PP la posibilidad de presentar voluntariamente en el presente procedimiento y en el plazo de cinco días el listado de llamadas, así como los mensajes, correos electrónicos y Whatsapps que pudiera haber recibido de Carlos Mazón el día 29 de octubre de 2024, en relación con el objeto de la presente causa.