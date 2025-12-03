El juicio al hermano de Pedro Sánchez se pospone y se celebrará entre mayo y junio

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su presunta contratación irregular en la Diputación pacense se celebrará finalmente del 28 de mayo al 4 de junio de 2026, tras posponerlo la Audiencia de Badajoz por la imposibilidad de algunos letrados de la causa al coincidirles otras vistas en las fechas inicialmente previstas.

En un principio el tribunal provincial iba a acoger el juicio del 9 al 14 de febrero de 2026.

En la citada causa también figura como procesado el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados de diciembre, que será juzgado en esas mismas fechas.

Según el auto fechado este miércoles de la Audiencia de Badajoz, al que ha tenido acceso EFE, tras "aportarse fechas de los respectivos señalamientos" de los abogados, tal y como "se había requerido a los diferentes letrados personados en estas actuaciones", y después de que se hubiera solicitado la suspensión del juicio, se ha decidido suspenderlo y señalarlo nuevamente los días 28 y 29 de mayo y del 1 al 4 de junio.

Todo ello tras no disponer los letrados de otras fechas libres, "algo inevitable al ser tantas las partes personadas", en opinión de la Audiencia.

La decisión se puede impugnar mediante interposición de recurso de reposición en tres días ante este órgano judicial.