Leire Díez se presentó al fiscal Stampa como "mano derecha" de Cerdán y "la persona del PSOE": "Yo traslado luego".

La ex militante socialista Leire Díez mantuvo una reunión con el fiscal Ignacio Stampa el pasado 7 de mayo en la que se presentó como "mano derecha" del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", afirmó.

Así se escucha en el audio de la reunión, al que ha tenido acceso Europa Press, que el fiscal Stampa ha entregado al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego.

Díez aseguró en el encuentro, en el que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, que era "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", manifestó.

Ante ello, Stampa le preguntó "detrás de qué" y Díez aludió a "irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción".

El fiscal le preguntó si ella era "la mano derecha de Santos Cerdán, el secretario de Organización del partido", a lo que Díez contestó afirmativamente: "Sí, pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

Y Del Rivero deslizó la posibilidad de que Cerdán estuviera en el encuentro, pero Díez replicó que no iba a participar. "Ah, no, no. Yo traslado luego, luego tengo reunión con él", abundó ella.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, "el presidente ya dijo que se limpie todo", "sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial", dijo.

Pérez Dolset denunció que algunas empresas orquestaron "un espionaje" contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando se convirtió en líder del PSOE. "Le llenan su casa y las saunas -del suegro- de micrófonos hasta arriba", advirtió en una conversación a cuatro en la que explicó que estas acciones "se expanden" cuando "el núcleo policial no es suficiente".

"Hay campañas de espionaje al PSOE de Andalucía pagadas por Iberdrola y del BBVA desde el año 2002; contra Felipe González, por supuesto; Pedro Sánchez, desde el día en que se convierte en secretario general, bueno le llenan su casa y las saunas de micrófonos hasta arriba", se escucha.

El empresario subrayó que estas acciones "se expanden" cuando "el núcleo policial no es suficiente". "Entonces, el Ibex y todas esas empresas, luego sí tienen una característica común que nos hemos dedicado a trazar: una fijación especial con aquellos que se consideraban enemigos del Partido Popular de Rajoy", añadió.

Responsabilizó también al comisario jubilado José Manuel Villarejo. "Cuando el núcleo policial no era suficiente, eso se expande, y entonces el Ibex y todas esas empresas tienen una característica en común: (...) una fijación especial con aquellos que se consideraban enemigos del Partido Popular de Rajoy", expuso.

En ese sentido, Pérez Dolset advirtió de la existencia de "diez audios" en los que figuran "siete operaciones" basadas en "falsificar cuentas" o "inventarse noticias. "Aquí hay audios muy importantes, porque entre otras cosas están espiando al presidente del Gobierno, que le llenan de micrófonos", reiteró.

El empresario sugirió, además, que por encima del comisario jubilado había "tres personas" a las que "pedía autorización": "Francisco Martínez, Eugenio Pino o Cospedal", en alusión al ex secretario de Estado de Seguridad, el exDAO de la Policía y la exministra y ex 'número dos' del PP, respectivamente. E insistió en que "hay veces que le dicen "no".

El juez Zamarriego investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.