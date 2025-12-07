Casi la mitad de las autonomías comenzarán 2026 sin presupuestos

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se da una semana para decidir si convoca o no elecciones en caso del bloqueo de los presupuestos

Casi la mitad de las comunidades autónomas arrancarán el próximo ejercicio sin unos nuevos presupuestos, salvo acuerdos sobre la bocina, entre ellas todas en las que el PP necesita a Vox para aprobar sus cuentas y también Cataluña, donde el PSC gobierna en minoría.

Algo más de un mes después de que la presidente extremeña, la popular María Guardiola, decidiera adelantar las elecciones al ver tumbado su presupuesto por no poder contar con los votos de Vox que la llevaron a la Presidencia en 2023, esta misma semana otras dos comunidades gobernadas por el PP en minoría, Baleares y la Comunidad Valenciana, han anunciado que comenzarán 2026 con las cuentas prorrogadas, aunque sin elecciones.

El Gobierno aragonés inicia ahora las negociaciones y su presidente, Jorge Azcón (PP), avanzó este sábado que se da una semana para comprobar si tiene apoyos o debe convocar elecciones.

"Pinza" PSOE-Vox

El Govern balear﻿ de la popular Marga Prohens constató el martes que tiene que prorrogar los presupuestos de este año al próximo ejercicio al no contar con el apoyo de Vox para aprobar el techo de gasto, primer paso necesario para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2026 en el Parlament.

El conseller de Hacienda, Antoni Costa, acusó a los de Santiago Abascal y a los socialistas de responder únicamente "a las órdenes" de sus direcciones estatales y la presidenta denunció en X una "pinza de PSOE y Vox" contra los intereses de los ciudadanos de Baleares.

La Generalitat Valenciana, encabezada ya por Juanfran Pérez Llorca, comunicó el mismo martes a Les Corts que el presupuesto autonómico de 2026 no podrá entrar en vigor el próximo 1 de enero, por lo que resultará necesario prorrogar las cuentas de 2025.

No se ha producido en otras comunidades una comunicación oficial de que las cuentas serán prorrogadas, pero la realidad parlamentaria y las declaraciones de los responsables autonómicos lo dejan claro.

Es el caso de Castilla y León, que ya tuvo que prorrogar las cuentas de 2024 y volverá a hacerlo después de que el mes pasado las Cortes aprobaran las enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2026 presentadas en bloque por los grupos de la oposición.

Fue prácticamente el inicio de la campaña en una comunidad que prevé celebrar elecciones en marzo. Como en Baleares y otras comunidades, el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco (PP), cargó contra la "gran coalición" que observa entre PSOE y Vox, a los que acusó de no querer negociar nada.

En Cantabria, los regionalistas del PRC, el PSOE y Vox unieron sus votos hace menos de dos semanas en el Parlamento regional en contra de las nuevas cuentas diseñadas por el Gobierno regional.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), avisó de que no le "temblará la mano" y se planteará seriamente convocar elecciones si los tres partidos se alían para bloquear la legislatura o formar "un Gobierno alternativo en la sombra" apoyándose mutuamente en iniciativas parlamentarias.

No se dan por rendidos

Si no cambian las cosas, otras comunidades gobernadas por el PP también cerrarán el año sin acuerdo para la aprobación de unos nuevos presupuestos, pero sus gobiernos no tiran oficialmente la toalla, aunque tengan que esperar meses para lograrlo.

El Gobierno aragonés presentó el viernes su proyecto de presupuesto y Azcón consideró este sábado que una semana es un tiempo "más que prudencial" para comprobar si tiene apoyos para aprobarlos. Si no los tiene por segundo año consecutivo cree que "lo lógico" es convocar elecciones anticipadas.

Asegura que no hay razones objetivas para rechazar las nuevas cuentas y apela a Vox, pero este partido ha dejado claro que llegar a un acuerdo o adelantar los comicios es responsabilidad exclusiva del presidente autonómico, que ya conoce su programa.

En Murcia, el presidente regional, Fernando López Miras, tampoco tiene mayoría, aunque hace unos días se mostró confiado en contar con nuevos presupuestos. En su caso, según avanzó, no se plantea adelantar elecciones si no logra sacar adelante las cuentas.

Presupuestos en Cataluña, ligados a la financiación

En Andalucía, Galicia, Madrid y La Rioja la mayoría absoluta del PP garantiza la aprobación de nuevas cuentas, al igual que ocurre con Castilla-La Mancha, en este caso con el socialista Emiliano García Page al frente.

De las comunidades gobernadas por los socialistas, Cataluña no iniciará el nuevo año con cuentas nuevas aunque el presidente, Salvador Illa, confía en que podrá pactar con ERC y Comuns los presupuestos de 2026 cuando se llegue a un acuerdo para una nueva financiación con el Gobierno central, que es la condición fijada por los socios de investidura republicanos.

Sí lo han conseguido, en cambio, los otros dos gobiernos socialistas que tampoco cuentan con mayoría absoluta.

En Asturias, los presupuestos para el próximo año está garantizados por el apoyo expresado por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, y en Navarra el Gobierno de María Chivite tiene ya un acuerdo con EH Bildu, después de semanas de negociación, para aprobar las cuentas de 2026.

También tendrán nuevos presupuestos Canarias, gobernada por CC y el PP; y Euskadi, gobernada por el PNV y el PSOE.