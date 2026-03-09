Óscar Puente no cree que Pedro Sánchez adelante las elecciones: "Es un año clave para rematar la faena"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y secretario provincial del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha expresado este lunes que no ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantando las elecciones generales porque sigue con su idea de agotar la legislatura, convencido de que 2026 "es un año clave para rematar la faena".

Durante unacto que ha compartido en Soria con el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Puente ha reconocido que el adelanto electoral es una potestad del presidente, pero ha agregado que "más allá de las coyunturas más o menos favorables" para el PSOE, Sánchez "invoca razones de país" para mantener el calendario electoral.

"Hay que gestionar los fondos europeos, este es un año clave para rematar la faena antes de que concluya 2026, hay que mantener una posición de largo recorrido en torno a la situación mundial", ha expresado sobre el posicionamiento de España ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Puente apelado a las "razones de Estado" para mantener el plan de las elecciones generales en 2027, porque en su opinión es mejor para la gestión del país, más allá de que, en su opinión, el papel del Gobierno de España ante la guerra esté situándolo en una posición de "liderazgo importante en el mundo".

Salir de la sumisión

El ministro de Transportes ha valorado que, tras el impacto inicial de los ataques estadounidenses e israelíes sobre Irán y tras manifestar España su crítica por la quiebra del derecho internacional, países que "inicialmente mostraron una cierta sumisión" han sido "mucho más claros en sus planteamientos", en referencia a Reino Unido, Francia e Italia, a la que finalmente ha situado en una posición "idéntica" a la española.

Óscar Puente ha remarcado que pese a la "inestabilidad política de España", el Gobierno "va camino de los 8 años, con un referente que es Pedro Sánchez, que se ha granjeado un respeto a nivel internacional importante".

Preguntado por si cree que el PP cambiará también esa visión sobre el conflicto y se acercará a la tesis del Gobierno, Puente ha observado "matices" entre su discurso inicial y el actual de Alberto Núñez Feijóo, de este fin de semana, en el sentido de que él "desde el principio había hablado de este tema", en referencia a su rechazo a la guerra.

"Evidentemente se está produciendo, ojalá se produzca una vuelta a posiciones razonables, aunque honestamente no lo creo", ha resumido sobre el posible cambio de posición del PP.

Sobre las repercusiones económicas de la guerra en Oriente Medio, Puente ha asumido una incidencia en la economía global en el corto y el medio plazo "muy seria", ya que este conflicto tiene una dimensión "completamente distinta" al de Ucrania, que ya supuso "un gran problema".

Ante ello, ha defendido que el papel de España va a ser "imprescindible" por liderar "la respuesta frente a esta sinrazón", que en el plano más cercano, de Castilla y León, va a tener repercusiones en el incremento de los costes de producción en sectores estratégicos como la agricultura: "Va a venir indudablemente mal", ha resumido.

Sucursales de Trump

Sobre la derivada política de esta situación, Puente ha llamado a la reflexión para que los ciudadanos aprovechen la oportunidad de apartar de los gobiernos a quienes "se erigen en el mundo en vasallos de esta estrategia de sucursales de esta iniciativa absolutamente enloquecida".

En Castilla y León, donde el domingo hay elecciones autonómicas, Puente ha situado como "vasallos o sucursales de Trump" al "señor Mañueco y al señor Pollán, delegado de Abascal".