Pérez Llorca se reunirá con Pedro Sánchez el 17 de diciembre

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se reunirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en La Moncloa, para abordar la necesidad de una "mayor colaboración" entre las administraciones públicas con el fin de "agilizar" la reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, el jefe del Consell trasladará la importancia de constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno de España, la Generalitat, los ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Diputación de València "para coordinar las tareas de recuperación y atender las demandas de los municipios damnificados".

Pérez Llorca ha incidido en su apuesta por el "diálogo, el consenso y el entendimiento" entre todas las administraciones implicadas en la reconstrucción "para dar una respuesta conjunta y a la altura de las necesidades de los ciudadanos".

Asimismo, expondrá otras reivindicaciones que considera "prioritarias" para nuestra tierra como la financiación autonómica y el fondo de nivelación "para corregir el déficit estructural en este ámbito que padecen los valencianos, alicantinos y castellonenses, así como el agua que merece la Comunidad Valenciana".