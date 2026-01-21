El Rey llama a la UE a no avalar "planteamientos geopolíticos de otra época" y aboga por la unidad, las normas y diálogo

Felipe VI ha aprovechado este miércoles su intervención en el Parlamento Europeo para llamar a no aceptar ni avalar "planteamientos geopolíticos de otra época" y recordar que "cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio" afecta a todo el conjunto. A su juicio, la "fuerza" de la Unión Europea es su "unidad" y, en estos tiempos "oscuros" y "convulsos", hay que defender soluciones "basadas en las normas y el diálogo" y "preservar el vínculo transatlántico" porque sin él, ha advertido, habrá un "mundo más incierto, más inestable y más peligroso".

Así lo ha dicho ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde ha pronunciado un discurso con motivo del cuadragésimo aniversario de la adhesión formal de España y Portugal a las Comunidades Europeas.

El jefe del Estado ha incidido en que "no hay ciudadanía sin la plena conciencia de que habitamos un mismo espacio político, y de que cualquier fenómeno que afecte a una parte de ese espacio, nos está afectando a todos". En ningún momento ha citado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ni sus intenciones con respecto a Groenlandia, pero la actitud del mandatario estadounidense han estado presentes indirectamente durante toda su intervención.

Europa "no se puede dar por descontada"

"Nuestra fuerza es nuestra unidad: qué importante es, en estos tiempos, recordarlo", ha enfatizado Felipe VI, a la vez que ha subrayado que "la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos" y que Europa --la Unión Europea-- no se puede "dar por descontada".

Según el Rey, "nunca como en estos tiempos oscuros, ha sido la idea de Europa tan necesaria". "Esa Europa es la que, en días convulsos, se mantiene como un referente ético y político", ha aseverado, antes de ensalzar cómo esta región del mundo tiene "tan enraizada" e "incorporada a su ser" la "noción del bien común".

Asimismo, ha destacado que en política exterior, Europa defiende "las soluciones basadas en normas y el diálogo como cauce para resolver conflictos y promover la paz, la estabilidad y la cooperación" y "no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo".

La fuerza sin principios equivale a la barbarie

"Señorías, Los tiempos que corren nos recuerdan, con demasiada frecuencia, que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios, sin acciones que los respalden, conducen a la frustración y al desencanto", ha advertido el Rey.

En este contexto, ha apelado a seguir trabajando en la defensa y la autonomía estratégica europea y en el "refuerzo del pilar europeo dentro de la Alianza Atlántica", lo que considera una "necesidad inaplazable" y, al mismo tiempo, "la mejor manera de preservar un vínculo trasatlántico basado en el respeto y la lealtad que tanto nos ha aportado a todos". "Sin ese vínculo estaremos abocados a un mundo más incierto, más inestable y más peligroso", ha alertado el jefe del Estado.

Por eso ha pedido "audacia", también en las políticas internas para evitar la "burocracia y el exceso regulatorio". "Afrontemos el reto de la productividad, de la innovación, de la IA (inteligencia artificial). La pandemia dio prueba de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos, cuando aprovechamos las fortalezas de cada estado miembro. Lo dije, hace unos meses, en la clausura del curso del Colegio de Europa: "que nadie subestime la capacidad de los europeos de responder a sus desafíos", ha sentenciado.

La "amenaza" de la "desmemoria"

Felipe VI ha admitido que la ciudadanía europea suele ser "muy crítica" con las instituciones comunitarias y que no es "raro" escuchar comentarios sobre "la debilidad de la Europa unida, su idealismo trasnochado" o "su desconexión de la realidad". Y, aunque considera que la crítica es signo de que la democracia funciona, ha advertido de que algunas de estas posiciones perjudican a la UE.

"Algunas críticas ponen en jaque nuestros principios y valores, aquellos sin los cuales Europa volvería a ser una mera noción geográfica. Y ahí, en la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea, está nuestra mayor amenaza", ha alertado, avisando también de los peligros que aprecia dentro de la Unión.

Durante su intervención el jefe del Estado ha glosado también cómo ha cambiado España desde que en 1986 ingresó junto con Portugal en las Comunidades Europeas y lo ha hecho flanqueado por el presidente luso Marcelo Rebelo de Sousa. "Juntos, demos um passo histórico, um passo mais, na nossa longa história partilhada", ha dicho en portugués.

Preservar el legado europeo

En su opinión, más que una adhesión aquello fue "un reencuentro" tras la abrupta separación de Europa que sufrió España con la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. También ha recordado que el día de la firma del tratado de adhesión, ETA asesinó a cuatro personas, lo que le ha servido para rendir homenaje a todas las víctimas del "terrorismo, el odio y la violencia".

Tras señalar que la pertenencia a Europa ha sido un "factor decisivo" en la transformación y modernización de España, ha destacado que España también ha contribuido al cambio y crecimiento de Europa e incluso ha "liderado" la transformación europea en muchos ámbitos. "Seamos conscientes de lo que esto significa; seamos conscientes de la responsabilidad que conlleva preservar estos logros", ha reclamado.

Convencido de que 40 años después "España se reconoce por entero en el proyecto de construcción de este gran espacio que es la Europa unida, en el que la libertad y la cohesión social se dan la mano", ha hecho votos, pensando en particular en los más jóvenes, por que la Unión siga "defendiendo, alimentando y haciendo crecer" su "valioso legado". "La Europa que queremos, aquella por la que luchamos, representa la búsqueda de la razón y, en esa búsqueda escribimos nuestra Historia", ha apostillado.

Metsola destaca la contribución de España y Portugal

Antes de la intervención del Rey, ha tomado la palabra la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para celebrar los 40 años desde que España y Portugal "ocuparon su lugar en la familia europea, tras años de transición, transformación y perseverancia", una adhesión, ha dicho, que marcó "un nuevo capítulo de libertad y oportunidades".

La presidenta ha subrayado que tanto España como Portugal han contribuido en todo este tiempo a "dar forma" a Europa y han fortalecido su compromiso "más allá de sus fronteras" actuando como "puentes" hacia América Latina y África, y liderando el enfoque europeo en "numerosos" temas.

La política maltesa ha remarcado que en estas cuatro décadas el Parlamento Europeo ha trabajado "codo con codo" con ambos países y ha puesto en valor el esfuerzo llevado a cabo por sus respectivos eurodiputados porque han contribuido a garantizar que Europa "escuche, lidere y cumpla".

Y ha concluido agradeciendo y felicitando al Rey y al presidente portugués por su "incansable" compromiso personal e institucional, su "cercanía" a la gente y su "firme convicción europea". "España y Portugal nos recuerdan lo que 40 años de compromiso compartido pueden ofrecer y por qué nuestro trabajo conjunto debe continuar", ha manifestado.