Sánchez y Abascal, agenda 2027

Alberto Núñez Feijóo intervenía en Sevilla en la clausura del congreso regional del PP andaluz y ya se había desayunado con sendas hondas entrevistas a sus dos principales rivales políticos –está por dilucidar a quién teme más el popular–: Pedro Sánchez y Santiago Abascal. El secretario general del PSOE y el presidente de Vox otean el horizonte y se ven poderosos para su particular agenda 2027, fecha prevista para las elecciones generales salvo adelanto el próximo año.

Sánchez se explayó en El País para lanzar el mensaje y recalcar que se presentará a la reelección en 2027 porque es consciente de la responsabilidad que tiene y defendió que en el PSOE "no ha habido en absoluto financiación irregular". "Donde sí hubo financiación irregular con sentencia en firme es en el PP", afirmó.

El presidente señaló que la complejidad parlamentaria que vive España "no es un problema" y considera que puede ir alineada con el buen gobierno". "Ahí están los datos económicos y sociales de los últimos siete años", apostilló.

En relación con el bloqueo parlamentario de Junts, el jefe del Ejecutivo respondió que no están en la situación de convocar elecciones para despejar esa cuestión, y añadió que han cumplido con el partido catalán en temas que tienen que ver con su completa competencia. "Y en aquellos que no, trabajamos para que se cumplan", agregó.

Por otro lado, admitió que es "necesario" articular más acuerdos con el PP, pero "la realidad es tozuda" y evidencia que, tras los incendios del verano, propuso un pacto de Estado frente a la emergencia climática, pero "Feijóo está pactando con la ultraderecha justo la negación de esa emergencia climática". "El PP está rendido a la ultraderecha y abonado al esperpento", apuntó. Además, reconoció que "hace tiempo" que habló por última vez con Feijóo, a quien acusa de "abrir de par en par los gobiernos autonómicos a la ultraderecha". "No es una buena noticia que la ultraderecha crezca en ninguna democracia. Pero también digo que la derecha política, mediática e intelectual, con tal de que no gobiernen las fuerzas progresistas, es capaz de blanquear el discurso de la ultraderecha", subrayó.

En el bando no opuesto, sino opuestísimo, Abascal, conocedor de la excelente tendencia que marcan las encuestas para su formación, aseguró en La Vanguardia que Vox se ha propuesto "superar" al PP y al PSOE en las próximos comicios generales porque representa una "opción nueva para todos los españoles", con "respuestas" en "todas las regiones". El líder de Vox abundó en que su partido no es el "relevo" del PP, sino una "opción nueva para todos los españoles".

Abascal señaló, en este sentido, que Vox tiene "vocación de ser la primera fuerza política de España", porque ofrece "respuestas para los españoles de todas las regiones". Preguntado si formaría parte de un Gobierno liderado por Feijóo, advirtió de que Vox no se presenta a unas elecciones para "ser comparsas de nadie".

"Podemos formar parte de un Gobierno, y, a ser posible, liderarlo. Nosotros queremos gobernar, sí, y queremos cambiar España. No vamos a adelantar acontecimientos. Lo que sí puedo decir es que la presencia de Vox, si hay un cambio en España, será decisiva dentro o fuera del Gobierno", puntualizó.

Respecto a las negociaciones con el PP para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, reiteró que las condiciones de Vox pasan por un rechazo explícito al Pacto Verde europeo y a la inmigración masiva, tal como se acordó con el ex presidente dimitido. En el caso de que fracasen las negociaciones, avisó de que Vox "nunca" teme a unas elecciones: "Lo que tememos es defraudar a nuestros electores. Lo que no seríamos capaces de asumir es convertirnos en estafadores de aquellos electores que han confiado de nosotros. Por eso abandonamos los gobiernos regionales en julio de 2024", zanjó.