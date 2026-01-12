Sánchez avisa de que ser proatlantista "no significa vasallaje" y defiende una relación "de igual a igual" con EEUU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que ser proatlantista "no significa vasallaje", sino mantener "una relación de igual a igual" entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE), al tiempo que ha defendido la posición del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, de alcanzar un acuerdo dentro de la Alianza Atlántica para garantizar la seguridad en el Ártico, ya que esa es la preocupación que ha manifestado Donald Trump.

En este marco, Sánchez -junto a Mitsotakis- ha recordado que la pasada semana varios países de la UE publicaron un comunicado conjunto en el que manifestaban su disposición a contribuir a esta seguridad. "Lo fundamental es garantizar la seguridad colectiva, que no es una contradicción con la seguridad de uno de los países, en este caso de Estados Unidos", ha señalado el presidente.

En este sentido, ha destacado que España mantiene desplegados "más de 2.000 efectivos" en el flanco este de Europa como respuesta a "la amenaza a la seguridad colectiva" que representa el "neoimperialismo de Putin", y ha recordado la reunión celebrada en París por países "voluntarios" para articular garantías de seguridad que permitan no solo poner fin a la guerra en Ucrania, sino consolidar una paz "permanente y justa" para el país invadido.

Mitsotakis: "Quiero creer que existen soluciones"

Asimismo, el primer ministro griego ha afirmado que la UE debe estar "unida" y llegar a un acuerdo con Estados Unidos. "Quiero creer que existe soluciones que pueden ser de un beneficio mutuo para ambas partes del Atlántico", ha zanjado.

Además, Sánchez ha recalcado que el Ejecutivo defiende "la vigencia y el vigor" de la OTAN, pero ha advertido de que no se admitirán "desigualdades". "Ser proatlantista no significa vasallaje, significa tener una relación de igual a igual", ha reiterado.

Asimismo, ha apelado a la "comunión de valores" que, a su juicio, une a los países occidentales, como "la democracia, el derecho internacional, la resolución pacífica de los conflictos y la cooperación para responder de forma conjunta a desafíos globales, como la invasión rusa de Ucrania o cualquier otra vulneración del derecho internacional".

Pidió a Delcy Rodríguez la liberación de presos y alaba a Zapatero

En paralelo, Sánchez ha explicado que el viernes trasladó a la presidenta "temporal" de Venezuela, Delcy Rodríguez, la "necesidad de seguir liberando presos políticos" y ha reconocido la labor que realiza el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con ese objetivo.

Sánchez ha recordado que también habló con el líder opositor Edmundo González, refugiado en España, y ha destacado asimismo la conversación que mantuvo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

"Nos hemos mostrado dispuestos a trabajar conjuntamente con ellos, también con la presidenta temporal de Venezuela y también con la oposición venezolana, para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica" y que debe dirigir al país a unas "elecciones libres, transparentes y limpias", ha subrayado.

Sánchez ha reconocido el trabajo que está haciendo Zapatero para la liberación de presos políticos, convencido de que "su buen hacer", junto al de otro actores y países cuya labor ha sido reconocida por las autoridades venezolanas, está haciendo posible las excarcelaciones que comenzaron el viernes.

En este contexto se ha congratulado por la liberación de los presos españoles y por su regreso a casa, como prometió a los familiares de tres de ellos cuando les recibió el pasado diciembre.

"Máximo respeto" a las actividades de Repsol en Venezuela

Además, Sánchez ha manifestado el "máximo respeto" a la presencia de Repsol en Venezuela y a los "criterios privados" con los que opera, que son "absolutamente legítimos".

El presidente del Gobierno ha indicado que para una transición democrática en Venezuela es necesaria "también" la presencia y cooperación económica de compañías privadas.

Por eso, además de respetar, el Gobierno "aprecia" la presencia de empresas españolas en Venezuela y otros países latinoamericanos.

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno siempre ha defendido "los intereses de Repsol en todos los foros internacionales y ante todos los gobiernos".