Sánchez rechaza que el PSOE lleve a Paco Salazar a la Fiscalía: "Deben ser las denunciantes"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, considera un "error" que su partido tardara varios meses en ponerse en contacto con las denunciantes del exdirigente socialista Francisco Salazar y lo achaca a la falta de personal en la recién creada Oficina contra el Acoso que lleva el caso, pero al mismo tiempo adelanta su rechazo a que desde Ferraz se trasladen esas denuncias anónimas a la Fiscalía porque, en su opinión, pondría a las mujeres en el disparadero.

En todo caso, ha asegurado que el expediente se culminará y ha dejado claro que todavía están dentro del plazo marcado en el protocolo interno del PSOE, que da seis meses para resolver el caso ante una denuncia.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en conversación informal con los periodistas por el acto conmemorativo del 47 aniversario de la Constitución española en el Congreso de los Diputados, donde ha asegurado que no mantiene ninguna relación con su antiguo colaborador desde que fue apartado el pasado mes de julio.

También niega haber tenido ningún conocimiento de los comportamientos de acoso sexual descritos en las denuncias, que presuntamente sufrieron mujeres a su cargo en La Moncloa, donde Salazar ha desempeñado varios cargos de asesor en la Presidencia del Gobierno en la etapa de Sánchez. De hecho asegura que se enteró por la prensa cuando aparecieron los primeros testimonios.

Sánchez ha subrayado que en la sede de la Presidencia del Gobierno existe un protocolo antiacoso desde el año 2018 y no ha recibido ninguna denuncia. Las denunciantes eligieron utilizar el canal interno abierto por el partido para presentar sus casos.

Si quieren ir las denunciantes, serán apoyadas

El líder de los socialistas se ha mostrado en contra de llevar estas denuncias internas ante la Fiscalía --como ha exigido la 'exnúmero dos' del PSOE Adriana Lastra-- porque se han realizado de forma anónima y por tanto son las víctimas quienes tendrían que dar ese paso, señala. Eso sí, el PSOE les dará ayuda y apoyo si acuden a la Justicia, ha asegurado.

Sánchez ha explicado que el PSOE puso en marcha un protocolo antiacoso en mayo y por tanto lleva solo unos meses en marcha. Considera que han faltado recursos en la Oficina contra el Acoso que tramita las denuncias, pero defiende que todavía están dentro del plazo. Este órgano, subraya, trabaja con autonomía y sin injerencias de la cúpula del partido. Defiende que es el único partido en España que cuenta con una normativa interna de este tipo y rechaza lecciones de la oposición.