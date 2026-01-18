Sánchez suspende la agenda de este lunes, incluida la reunión con Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la suspensión de su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Sánchez iba a clausurar este lunes por la mañana el acto de presentación del nuevo fondo soberano España Crece, en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y a primera hora de la tarde iba a recibir al presidente de la Fundación Gates, Bill Gates, en el Palacio de la Moncloa.

Después es cuando estaba prevista la reunión con el presidente del Partido Popular para abordar la presencia de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania, aunque se iban a tratar también otras cuestiones de política nacional e internacional.

Sin embargo, Sánchez ha decidido suspender toda su agenda tras el descarrilamiento de los dos trenes que ha provocado al menos 21 víctimas mortales y unos veinticinco heridos graves. Feijóo también había informado en las redes sociales de que había planteado a Sánchez la suspensión de la reunión de este lunes.