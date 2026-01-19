El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y a Koldo García por alto riesgo de fuga

El ex ministro Jose Luis Ábalos, a su llegada a una de las declaraciones en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García al apreciar que persiste un alto riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia.

El tribunal de tres magistrados encargado de revisar las decisiones del instructor Leopoldo Puente ha rechazado los recursos del ex ministro y de su ex asesor, en prisión desde el 27 de noviembre, que sus defensas expusieron ante la Sala en una vista el pasado jueves, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que lidera el PP insistieron en mantener en prisión a los procesados.

En dos autos, la Sala concluye que la prisión provisional es adecuada para evitar el "alto" riesgo de que ambos puedan sustraerse a la acción de la Justicia y ante la gravedad de las penas solicitadas: la Fiscalía pide 24 años para el ex ministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años.

Pero también, añaden los magistrados, por la solidez de los indicios que sustentan las peticiones de las acusaciones, y ante la inminencia de la celebración del juicio oral, que está previsto que pueda comenzar después de la Semana Santa.