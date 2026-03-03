Trump asegura que cortará todo el comercio con España por su postura sobre Irán: "Es un socio terrible"

El presidente de Estados Unidos ha cargado esta tarde contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de colaboración en la ofensiva contra Irán y ha asegurado que ha ordenado cortar todo el comercio con España, con el que asegura que “no quiere tener nada que ver con España”. "Es un socio terrible", ha asegurado Trump en una reunión junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca. "Le he dicho al secretario de Estado del Tesoro que cortara todas las relaciones con España", aseguró Trump, antes de recordar que el Ejecutivo español ya se opuso y no siguió al resto de países europeos ("que a petición mía hicieron lo que tenían que hacer", afirmó) a elevar el gasto militar en la OTAN hasta el 5%.

Trump advirtió, además, de que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones, después de que el Gobierno español prohibiera el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra de Irán. "Ahora España ha dicho que no podemos utilizar sus bases, y eso es un poco... Podríamos utilizar sus bases si quisiéramos. Podemos volar hasta allí y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no las utilicemos. No tenemos por qué hacerlo. Pero se mostraron hostiles, así que les dije que no queríamos hacerlo. España no tiene absolutamente nada que nos interese, salvo su gente, que es estupenda. Tienen gente estupenda".