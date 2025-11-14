La UCO registra sedes de Acciona y otras empresas en Madrid, Sevilla y Bilbao por una pieza secreta sobre Cerdán

Agentes de la UCO en una actuación en una imagen de archivo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando este viernes dos sedes de Acciona en Madrid y Bilbao en el marco de una pieza secreta abierta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre el ex dirigente del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de estos registros, que también se estarían realizando en Sevilla -en instalaciones que no pertenecen a Acciona-, en una diligencia ordenada por el juez en la que no se prevén detenciones.

Acciona es la adjudicataria de varias obras públicas en las que la UCO puso el foco en la investigación del Supremo a Santos Cerdán y al ex ministro José Luis Ábalos, entre otros, por un presunto reparto de mordidas en adjudicaciones públicas.

Uno de los informes apuntó al pago de "altas cantidades de dinero" a Ábalos y a su ex asesor Koldo García presuntamente a cambio de contratos públicos, y habló de "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona".