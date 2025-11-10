Un viaje de Juana de Arco a Carmen Polo

Nadie (o casi nadie) sabe cuándo serán las próximas elecciones generales. Lo que es seguro es que estos jóvenes van a votar por primera vez. Cuando murió Franco, el periodista que los ha reunido tenía 18 años, pero entonces la mayoría de edad estaba en 21 y tuvo que esperar hasta las elecciones constituyentes de 1979. Cinco de ellos nacieron en 2006. Camila es de 2008 y vino desde Venezuela. Hablan de Franco en la Alameda.

Marta Macías estudia Publicidad y Relaciones Públicas; Carla Rebollo, Derecho y Filosofía; Paco Correal, Ciencias del Mar; Víctor Bragado, Derecho y Ciencias Políticas; Luis Martín, Ingeniería Electrónica e Industrial. Camila está terminando el Bachillerato en las Esclavas.

Todos menos Víctor oyeron hablar de Franco por primera vez en su familia. En su caso, las primeras noticias las tuvo en el colegio. Este encuentro no es un examen de Historia, tampoco un concurso de méritos. Pero hay que hacer algunas preguntas. ¿Saben dónde nació Franco? "En el norte, dice Marta". Caliente, caliente. "Me has pillado", apostilla Carla. Paco les echa un capote. "En una ciudad de Galicia, Ferrol, que se llamó El Ferrol del Caudillo". "¡Anda ya!". Los seis lo sitúan en el siglo XX. Casi aciertan. Nació ocho años antes de que terminara el siglo XIX, con los mismos números romanos del siglo XXI en el que nacieron estos jóvenes.

Franco y Lorca están unidos de muy distinta forma al año 1936. ¿Cuál de los dos era más joven? "Lorca era muy joven cuando lo mataron", comenta Carla. Acierta en nombre de todos. Franco nace en 1892, Federico García Lorca en 1898. Era de la misma generación, pero no se dedicó a la poesía. Lo suyo fue muy prosaico. Demasiado. ¿Cómo se llamaba la mujer de Franco? Marta admite que no tiene ni idea. Carla oyó hablar de ella en el Bachillerato, en las clases de Historia, pero olvidó su nombre. María (Paco). Lucía (Camila). Magdalena (Luis). Marta (Víctor). "Hostia, Marta es Franco", bromea Carla. Les hace gracia saber que a Carmen Polo le decían la Collares y ella llamaba a Franco Comandantín.

Todos saben que la guerra civil empezó en 1936. "El 19 de julio es mi cumpleaños". Y que la sublevación de Franco acabó con la Segunda República. ¿Qué les han contado de Franco? Marta: "Las primeras personas que me hablaron de Franco fueron mis abuelos. Mientras mi abuelo decía que con él se vivía muy bien, mi abuela se callaba, miraba hacia abajo y esquivaba la pregunta. Es lo de siempre, el hombre habla y la mujer calla". Carla: "Mi primer recuerdo de Franco es por mis primas. Eran mayores que yo y estudiaban Historia de España. Por ellas supe que fue un periodo de mucha represión, de poca libertad, de pocos derechos fundamentales. Mis padres no sufrieron esa represión, pero pensaban lo mismo".

Paco estudió antes a Hitler que a Franco en el colegio. De éste tenía una visión edulcorada, "dicen que en su régimen se les facilitaba vivienda a los trabajadores, pero supongo que no todos tuvieron la misma suerte". Cuando era muy pequeño, en un viaje en tren preguntó a sus padres si Hitler era asturiano. Austria y Asturias tienen casi las mismas letras. "Hitler comía cachopo", dice Marta. La que era asturiana era la mujer de Franco. Camila Colmenares (Varela, Trujillo, Venezuela, 2008) oyó hablar de Franco a los muchos españoles que llegaron a Venezuela huyendo de la dictadura. "Casi todas las panaderías eran de españoles".

Víctor es el único de los jóvenes españoles que no pasó por el San Isidoro y que no nació en Sevilla. Lo hizo en Valladolid. "Yo creo que la figura de Franco hace quince años se veía de una forma más objetiva. De unos años para acá las opiniones se han vuelto mucho más extremistas". Luis creció en un ambiente familiar de gente relacionada con el gremio de Correos y con Cantillana. "La imagen que tengo de Franco y el franquismo es un periodo de libertad mínima y de crecimiento económico y crecer sin libertad no merece la pena".

¿Con qué reinado acabó la República? Luis se trabuca y para llegar a Alfonso XIII pasa antes por Carlos XIII. Lo que sabe Marta es que eran y son Borbones y en cuanto al parentesco del último rey antes de la República y Felipe VI acierta de pleno. "Era su bisabuelo". "Yo iba a decir abuelo", apunta Marta. No sabían que el abuelo del Rey actual y padre del Rey emérito, don Juan de Borbón, nunca llegó a reinar. Víctor fue un rey de Italia y Luis de Francia.

Es fundamental un buen profesor para aficionarse a la Historia. Marta tenía un hándicap, "dábamos Historia en alemán, era soporífero". Tenían más sentido las clases de Filosofía en alemán, el idioma de los filósofos. Hablan de un profesor, Esparragoso, que les contagió el entusiasmo por la Historia. "Me acuerdo de sus lecciones sobre los musulmanes", dice Paco. Casi todo lo de España empieza en África: la invasión árabe, la Semana Trágica de Barcelona, la guerra civil, la Marcha Verde…

Les divierte el juego. Un personaje histórico. Juana de Arco (Marta). Julio César (Carla). Newton (Paco). Mussolini (Camila). Los Reyes Católicos (Víctor). Kennedy (Luis). O un hecho histórico. La guerra fría (Marta). La caída del muro de Berlín (Carla). La batalla de Waterloo (Paco). La Revolución Francesa (Víctor). El bombardeo de Pearl Harbour (Luis). La independencia de Venezuela (Camila).

Discrepan sobre la Transición. Marta cree que "quedaron muchos resquicios en nuestra sociedad del régimen franquista". Paco cree que cincuenta años después de la muerte de Franco "la guerra civil y la dictadura hacen que España siga muy sutilmente dividida, cada vez menos sutilmente". Víctor apela al espíritu de la Constitución. "Muchos jóvenes se parecen hoy más a la generación de nuestros abuelos que a la de nuestros padres".

Nacieron en la España de Zapatero. ¿Un personaje decisivo para la recuperación de la democracia? "Sinceramente no sabría decirlo", se sincera Marta. Carla piensa en los que redactaron la Constitución; Paco y Luis, en Adolfo Suárez; Víctor, en Felipe González. "Asistí a una charla que dio sobre la Transición y me gustó mucho lo que dijo del consenso". Estos jóvenes del siglo XXI que se van a estrenar como votantes casi medio siglo después de la Constitución conocen el significado de las siglas UCD. Les gusta la historia y han aprobado la Prehistoria.