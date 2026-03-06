Vox no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola en Extremadura

Vox ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, han informado fuentes populares. "La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos". En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez". "Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43 % del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", ha añadido Miguel Tellado.

Si Vox lleva a cabo este rechazo -apuntado por el PP- en el segundo pleno de investidura, que comienza a las 14:00 horas de este viernes, Guardiola habrá recibido dos negativas de la formación de Santiago Abascal tras su "no" en la primera sesión plenaria, celebrada este pasado miércoles. Fuentes del PP han afirmado que "algo ha debido que pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez". "Confiamos en que recapaciten en las próximas horas", han añadido las fuentes populares. "Y si no lo hacen, que lo hagan en los próximos dos meses y que el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios", subrayaron.

Otra opción que podría darse sería una abstención de Vox, suficiente para que Guardiola logrará la investidura, pues solo necesita mayoría simple, pero su líder en Extremadura, Óscar Fernández Calle, viene reiterando desde hace semanas que su partido únicamente votará a favor o en contra. Para dar su respaldo a la candidata del PP, Vox ya exigió que previamente debe haber un acuerdo de Gobierno y garantías de cumplimiento del mismo. A este respeto, la propia presidenta extremeña en funciones, tras concluir el pleno del pasado miércoles, afirmó que el acuerdo con Vox estaba "más cerca que nunca" y para ello, según agregó, expresó su voluntad de reunirse "las veces que hagan falta", pero sin "cheques en blanco". Tampoco ha trascendido en estas 48 horas si ha habido reuniones entre ambos partidos, cuyas respectivas direcciones regionales han apostado por la discreción. Vox ha exigido al PP, tal como desveló Fernández Calle, la defensa de la continuidad de la central de Almaraz, la protección del sector primario frente a "las imposiciones" del Pacto Verde Europeo y "una profunda" rebaja fiscal.

También exigen medidas de apoyo a la natalidad y a las familias, la prioridad para los españoles en ayudas sociales y vivienda, y la eliminación de subvenciones a entidades ideológicas y ONG vinculadas a "la promoción de la inmigración ilegal", entre otras cuestiones. Según el Reglamento de la Asamblea de Extremadura, si transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura -3 de mayo- ningún candidato obtiene la confianza -la Presidencia del parlamento puede convocar los plenos que considere- la Cámara legislativa quedará disuelta y Guardiola deberá convocar nuevas elecciones.