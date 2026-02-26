Morante de la Puebla toreará dos tardes en la Feria de Jerez 2026

El maestro Morante de la Puebla ha confirmado su presencia dos tardes en la Feria Taurina de la Feria del Caballo 2026, que se celebrará del 9 al 16 de mayo en Jerez, según acaba de anunciar la empresa Funtausa, empresa gestora de la Plaza de Toros jerezana. Como se sabe, la empresa ya había anunciado la presencia del diestro cigarrero en una de las tardes de la Feria de Jerez y ahora ha confirmado la presencia del torero de La Puebla en una segunda tarde.

Hasta el momento, Morante sólo había sido confirmado en la Feria de Abril de Sevilla y en una tarde en la Feria de Jerez. La confirmación convierte a Jerez en la primera parada conocida de Morante tras su actuación en la Maestranza sevillana. De esta forma, el matador mantiene su fidelidad a la tierra que vio triunfar a Rafael de Paula, torero al que profesa gran admiración.

Cartel de la Feria Taurina de Jerez con Rafael de Paula y Alvarito Domecq.

Prueba de la vinculación de Morante con el Paula es el cartel que está preparando Funtausa para anunciar los carteles de la Feria Taurina de Jerez, un homenaje a Rafael de Paula y Alvarito Domecq, torero y caballero rejoneador fallecidos recientemente y que brindaron tardes de gloria en el coso jerezano.

La empresa Funtausa ha querido tener este merecido detalle con ambas figuras y los carteles oficiales de la Feria Taurina de la Feria del Caballo de Jerez 2026 se harán oficiales en los próximos días.

La presencia de Morante de la Puebla en dos tardes en Jerez sin duda es una garantía tanto para la empresa como para los aficionados, que todavía recuerdan la faena al cuarto toro de la tarde, realizada en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera el pasado 23 de mayo, como la mejor de la temporada en la provincia de Cádiz según los V Premios Taurinos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.