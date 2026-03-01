Jerez honra a sus mujeres del flamenco

Homenajear a las mujeres jerezanas en el flamenco, las de ayer, las de hoy y las de mañana, ha sido el tema elegido para celebrar el 30 aniversario del festival, coincidiendo también con el Día de Andalucía. Jerez, con nombre de mujer, dirigido por Mercedes Ruiz, se ha presentado como un “canto a la memoria viva del arte”, contando con la colaboración especial de las maestras Angelita Gómez, Ana María López y La Chiqui de Jerez, tres bailaoras sin las que no se puede entender la escena flamenca jerezana de los últimos años, artistas con nombre propio y formadoras de tantas bailaoras de Jerez y del mundo entero.

En el recuerdo para este espectáculo han tenido presente a La Bolola, María Soleá, La Paquera, Lola Flores, Luisa Requejo, Ana Parrilla, La Moreno, La Pompi, Isabelita y María Juana Ruiz, Vicenta Guerra, Isabelita de Jerez, La Serneta, La Piriñaca, La Macarena, La Jerezana y Juana La Macarrona. Todas ellas han servido de inspiración para Leonor Leal, Salomé Ramírez y Mercedes Ruiz, tres nombres imprescindibles cuando hablamos del baile en Jerez. La correspondencia en el cante ha estado protagonizada por Melchora Ortega, Felipa del Moreno y Tamara Tañé, mientras que las nuevas generaciones han estado presentes con las niñas bailaoras Lucía Valladares, Valeria Vidal y Lucía Cabo, y con la narración y la voz de Pastora Lara. Santiago Lara en la dirección musical y guitarra, acompañado del también guitarrista Javier Ibáñez, la percusión de Perico Navarro, las palmas de Javier Peña y Fernando Martínez y el asesoramiento de David Lagos en los cantes.

Este Jerez, con nombre de mujer ha brillado de manera especial en su arranque y su final, pasando en su desarrollo por una buena muestra de estilos, todos ellos ejecutados con ritmo y solvencia por un elenco de primer nivel. En la introducción con Pastora Lara como narradora y maestra de ceremonias, sorprendía con una voz delicada pero envolvente y marcaba el pulso de la gala con sus oraciones. Tras esto, una primera ronda con las niñas bailaoras demostrando frescura y compás, y poniendo una vez más en evidencia el pequeño milagro que es bailar con la gracia e inocencia de la infancia, pero despuntando con las hechuras y modales de las veteranas. Las protagonistas del presente, Salomé Ramírez, Leonor Leal y Mercedes Ruiz, tomaban el relevo de las niñas, iniciando así una conversación generacional entre los tres tiempos del baile en Jerez. Un inicio redondo y simbólico para este homenaje, marcado por las bulerías El festival de la fantasía, el ‘jingle’ del festival creado por Santiago Lara.

La gala ha transitado por un amplio repertorio de estilos, desde la farruca de Leonor Leal a la soleá de Salomé Ramírez pasando por la petenera de Mercedes Ruiz. Una sucesión de bailes llevados con soltura, sin grandes sorpresas pero sin perder el ritmo y haciendo honores al baile de cada una de las protagonistas. El formato gala suele resultar monótono y poco orgánico, a pesar del amplio abanico y las buenas actuaciones que suelen presentar. Esta vez, y aunque la ejecución haya sido la canónica dentro del formato, Mercedes Ruiz ha conseguido una resolución fluida, bien empastada y con algunos destellos como la ronda de cante por bulerías.

Si el arranque tuvo su momento de fuegos artificiales, el final también se llevó la ovación del público cuando las grandes maestras Chiqui de Jerez, Ana María López y Angelita Gómez (ataviada cual groupie con la camiseta del festival) se metieron al espectáculo por rumbas, cada una recibida por una letrilla personalizada. Una pena no haberlas escuchado mejor, y es que el sonido aunque claro, en algunos momentos estaba falto de proyección.

Para la despedida, otra ronda de bulerías para cerrar el círculo. Las niñas empiezan, las veteranas terminan. El elenco se alza en un himno colectivo dirigido a Jerez, con ellos en la penumbra detrás y ellas iluminadas al frente, las protagonistas de esta gala. En el remate final, Salomé Ramírez, Mercedes Ruiz y Leonor Leal como veladoras del flamenco fundiéndose en un abrazo coral. Jerez sigue latiendo.