La Lupi clausura el certamen con ‘Lo inédito’, un espectáculo “liberador y terapéutico” en el Teatro Villamarta

La Lupi clausurará la 30 edición del Festival de Jerez en el Teatro Villamarta este sábado 7 de marzo con Lo inédito, un espectáculo que la propia bailaora malagueña ha definido como “liberador y terapéutico”. Otro de los atractivos de la jornada de clausura de la muestra será el estreno de Arte, que presentará Beatriz Morales en el Centro Social Blas Infante.

En Lo inédito, La Lupi dialoga con sus miedos, sus inseguridades y con todo lo que teme el artista cuando lucha por demostrarse y demostralo ante el público. Una obra con la que la malagueña se quita el corsé de lo autoimpuesto y de esa necesidad de validez ajena. En esta especie de liberación ella ofrece muchas vertientes de si misma. “Es un espectáculo muy personal, va a remover emociones”. Para ello, se inspira en la propia experiencia de la vida, en los momentos tanto de penurias como de felicidad que ha pasado sobre el escenario de los que el público no es consciente.

Para expresar sobre el escenario todos esos sentimientos, esa ruptura con lo autoimpuesto y lo que lleva consigo ser artista, ha contado con la dirección escénica y dramaturgia de Alberto Velasco, que lo ha unido todo en una serie de escenas. “Ha sido una experiencia única y muy enriquecedora trabajar con él”, ha señalado La Lupi. En esas ganas de aprender, convertida en motivación primordial para afrontar cada día, también ha contado con la visión externa de Eva Yerbabuena, “una amiga, un referente y alguien a la que admiro”.

Además, se ha puesto al servicio de dos destacados miembros de su equipo artístico: Miguel Ángel Corbacho, subdirector del Ballet Nacional de España, e Iván Amaya, que, al margen de haber participado en las creaciones coreográficas, serán artistas invitados al baile. Una combinación de estilos dancísticos que, finalmente, convergen en un mismo punto. “He encontrado nuevos matices en mi baile contemporáneo que he puesto al servicio de la obra”, ha precisado Iván Amaya.

Superar miedos

Lo inédito se compone de nueve pasajes escénicos que van desde La rebelión del cuerpo hasta Máscara y Quema. En el primero de ellos La Lupi ha tenido que superar el miedo de vestirse de amarillo y bailar por peteneras. “Me desprendo de mis propias limitaciones, las que yo misma me imponía”, ha subrayado. Ha confiado en esta ocasión el peso de la música al guitarrista Antonio González, pero cuenta con la colaboración especial de su habitual guitarrista Curro de María. En el cante sólo estará Alfredo Tejada y la percusión será cosa de David Galiano.

“Hay cosas que nunca había experimentado en el escenario. Quiero bailar con la verdad y ésta es mi verdad ahora”. La conclusión de La Lupi al poner en marcha este montaje es que, al margen de la terapia de liberación que le ha supuesto, es que “el tiempo que me queda quiero ser feliz”.

Volver a la raíz

En la última jornada del Festival el baile también se traslada al Centro Social Blas Infante. Sobre ese escenario Beatriz Morales estrena Arte, una propuesta que la bailaora concibe como “un homenaje a la esencia misma del flamenco”. Una esencia que ella vislumbra en “la pureza del gesto y del compás que nace del alma”.

En su opinión, el arte abarca un territorio más amplio que el de un escenario y puede hallarse “en una forma de mirar, sentir y habitar el mundo”. Esto es, en la vida cotidana. “Vuelvo a mis comienzos. Es una vuelta a mi raíz”, ha asegurado la bailaora jerezana. Y no es su pretensión ser “vanidosa ni compleja”, sino hacer las cosas “desde el corazón.

Beatriz Morales tiene tras de sí un equipo artístico comandado por el guitarrista Ñoño Santiago, que ejerce de director musical. En el cante confía en la veteranía de Enrique El Extremeño, “un maestro que siempre me ha acompañado y apoyado tanto personal como profesionalmente”, mientras que en los coros y las palmas tendrá a Los Mellis y en la percusión a Carlos Merino.