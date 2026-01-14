El actor arruinado y sin recursos que se ha visto implicado en un robo

El actor Adrián Gordillo, conocido por su papel de 'El Mecos' en 'Aída', ha sido grabado mientras intentaba robar en el interior de varios vehículos.

Adrián Gordillo reaparecía hace unas semanas en el plató de El tiempo justo para relatar sus dificultades económicas. El actor que diera vida al personaje de El Mecos atraviesa una situación de precariedad, sin ingresos fijos que le permitan cubrir sus necesidades básicas. Su relato personal conmovió a muchos seguidores de Aída, que en unas semanas estrenará su película a modo de reencuentro.

Lo que no habrá sentado nada bien a todas las personas que se apiadaron del actor es el turbio asunto en el que se ha visto involucrado. Adrián Gordillo vuelve a ocupar titulares por su presunta participación en el robo de seis vehículos que estaban estacionados frente a un taller mecánico en Humanes (Madrid).

Las imágenes de la infracción, captadas desde una cámara de seguridad de la zona, han sido emitidas por el programa El tiempo justo. En ellas se observa al actor y a su hermano rompiendo lunas y forzando cerraduras para registrar el interior de los vehículos en la madrugada del pasado 8 de enero. Se estima que los daños y perjuicios del robo ascienden a 4.400 euros.

Según ha informado el magacín de Telecinco, Adrián y su hermano han accedido al taller sobre las 06:20 horas para sustraer pertenencias del interior de los vehículos. El actor reconoce que estuvo presente en el lugar de los hechos, pero afirma que no se trataba de un robo premeditado. Según su versión, asegura que acudieron al taller para saldar una deuda pendiente de unos 4.000 euros. “Nos tomamos la justicia por nuestra mano. No sustrajimos objetos valiosos porque los coches estaban desguazados”, ha declarado.

Los hechos están siendo investigados por las autoridades policiales, aunque no existe constancia de la detención ni la imputación de cargos delictivos al actor y su hermano.