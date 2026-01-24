Aitana ya no solo vuela en los escenarios: ponen su nombre a un avión

Aitana encara el año 2026 con la mente puesta en los preparativos de su gira mundial Cuarto azul y con una buena noticia en el ámbito promocional. Y es que la aerolínea Air Europa ha reconocido el éxito de la artista catalana poniéndole su nombre a uno de sus aviones.

El acto de presentación se ha llevado a cabo en el marco de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), donde la artista no se ha olvidado de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

“Antes de nada, quería decir que está siendo una semana complicada para la industria del transporte por lo general. Quería dar desde aquí mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por lo ocurrido en Adamuz. También lo que ha pasado en Rodalies, en Barcelona, con Fernando Huerta, que es un maquinista que ha fallecido. La verdad que está siendo demasiadas noticias muy tristes y desde aquí quería dar mi pésame”, ha comenzado diciendo.

La artista ha cambiado el tono de su intervención para celebrar el hecho de que un avión lleve su nombre. “Tener un avión con mi nombre es bastante fuerte para mí”, ha declarado. Aitana ha desvelado que tiene miedo a volar y que es una fobia que ha tratado con terapia. “Creo que las personas que me conocen más, que aquí muchos seguramente no, pero yo tengo miedo a volar desde hace mucho tiempo y es algo que he estado trabajando mucho en terapia porque al final, por trabajo y porque además me crea felicidad viajar pero tengo que hacerlo”, ha confesado.

Por ello, considera que contar con un avión con su nombre también le puede ayudar a superar sus miedos. “Entonces poder tener algo con mi nombre que tengo miedo es una cosa como de venga que tú puedes. Ojalá todos pudiésemos tener eso. Desde luego que me siento muy afortunada”, ha concluido.