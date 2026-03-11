Los besos de Cayetano Rivera con Tamara Gorro, otra portada del diestro

Cayetano Rivera y Tamara Gorro han sido captados en el aeropuerto de Barajas besándose, confirmando un romance que está consolidándose. El encuentro, marcado por la espontaneidad, sella una historia de amor que se ha convertido en portada de las revistas. Diez Minutos la lleva este miércoles a su portada.

La escena en la terminal madrileña no dejó lugar a dudas sobre la intensidad de su vínculo. En cuanto el diestro apareció por el vestíbulo, la influencer y colaboradora de programas najó de su vehículo para recibirlo con un apasionado beso, tomándole con cariño antes de fundirse en un largo abrazo. Esta demostración de afecto supone una evidencia más de la pareja, que hasta ahora se había mostrado cauta y esquiva a confirmaciones. La propia Tamara ya había adelantado en Y ahora Sonsoles que se encuentra en una etapa de plenitud, definiendo a Rivera como un hombre con un "corazón enorme" que sabe hacerla reír.

La portada de 'Diez Minutos' de esta semana

Tras este reencuentro, la pareja puso rumbo a la provincia de Soria para disfrutar de su fin de semana romántico. Un destino para desconectar aunque el ex de Eva González y Tamara estaban acechados por los fotógrafos. Según sus allegados, su amor avanza con paso firme y mucha madurez.

Para Tamara Gorro, este noviazgo representa un punto de inflexión vital tras su mediática ruptura en 2022 con el exfutbolista Ezequiel Garay. Tras doce años de matrimonio y dos hijos en común, la empresaria no había vuelto a formalizar ninguna relación pública, centrándose en su recuperación personal y en su familia. Este paso al frente con el torero demuestra que ha logrado superar el "bache" emocional de su ruptura con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira, con la que había estado dos años tras su separación con Eva, en 2022. El hijo de ambos, Cayetano, sigue estando en la atención de ambos. Cayetano también es padre de Lucía Rivera, a quien adoptó durante su primer matrimonio con Blanca Romero.

Lucía, precisamente, ha sido vista con su padre y Tamara, lo que indica que la joven modelo ha integrado a la pareja de Cayetano en sus relaciones.

El diestro por su parte quiere dejar atrás los borrones de dos sucesos que protagonizó el pasado año, un altercado en una hamburguesería madrileña tras una tarde de copas y un accidente con su furgoneta a la entrada de la urbanización sevillana donde vive.