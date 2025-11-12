Los besos de pasión de Montoya y Anita Williams que confirman su reconciliación

Montoya y Anita Williams vuelven a estar juntos. La revista Diez Minutos lleva a su portada las imágenes que confirman la segunda oportunidad de la pareja. En las mencionadas fotografías, ambos intercambian besos y muestras de cariño por las calles de Madrid. En las últimas semanas, que han coincidido con un problema de salud de la exconcursante de Supervivientes, Montoya aseguraba que entre ambos solo existía una “bonita amistad”. Sin embargo, las imágenes que ha publicado Diez Minutos dejan bien claro que han retomado su historia de amor.

Anita ha vivido unas semanas complicadas tras detectarle dos tumores que según sus palabras tenían “bastante mala pinta”. Finalmente, los resultados de la biopsia trajeron consigo buenas noticias, aunque tendrá que seguir una evolución médica durante los próximos meses.

La joven llegaba a Madrid procedente de Barcelona para estar con Montoya, que se ha mudado a la capital de España. Tras pasar un tiempo en el piso de Montoya, la pareja estuvo cenando en el reservado de un restaurante de Madrid. Al finalizar la cena, Montoya y Anita se fueron a la casa del sevillano tras protagonizar varios besos y miradas cómplices por las calles de la capital durante el camino de regreso.

Hace unas semanas, Alexia Rivas y Sandra Aladro confirmaban un acercamiento de la pareja en El tiempo justo. Pasados unos días, el tiempo les ha dado la razón. “Fue información, no opinión, y se ha demostrado que era verdad. Han bajado la guardia en algún momento y por fin les hemos cazado”, ha señalado Alexia Rivas. “No han dejado de verse discretamente desde hace meses. Montoya ha cogido un piso en Madrid y mantienen encuentros allí y en Barcelona”, ha explicado Sandra Aladro.

Las imágenes de Diez Minutos colocan de nuevo en el foco a Montoya y Anita Williams. La relación entre ambos ha estado marcada por los altibajos. Cuando parecía que habían recuperado la magia en Supervivientes, Montoya optaba por separarse de Anita y aislarse de las redes sociales y la televisión. Anita intentaba contactar con el sevillano sin éxito. Ahora, todo ha cambiado y parece que ambos están dispuestos a luchar por su historia de amor. “Son conscientes de que esto crea polémica, pero tienen un enganche que no pueden dejar”, han comentado en el plató de El tiempo justo.