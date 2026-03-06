Carlos Lozano: una victoria en ‘GH Dúo’ que se fraguó desde una vida rural

Carlos Lozano ha sabido ganarse la confianza de la audiencia de GH Dúo que le ha convertido en ganador del formato de convivencia con una ligera ventaja sobre Anita Williams, que vuelve a quedarse a las puertas de la victoria final en un reality. “Mi equipo ha desparecido poco a poco y me he quedado yo. Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro. Ha sido un concurso muy duro, he estado nominado desde el principio hasta el final, pero he ido a por todas y he ido a por todos”, ha comentado.

Ya con el premio en su poder, el carismático presentador ha bromeado con el contenido del maletín. “Primero voy a ver si hay pasta, porque puede que haya garbanzos, porque en esta casa hemos tenido muchos ratones. Se lo dedico a toda la gente que ha estado conmigo”, ha explicado entre risas tras dedicarle el premio a Cristina Piaget, la compañera con la que comenzó la aventura de GH Dúo.

El destino tenía una oportunidad reservada para Carlos Lozano. Se da la circunstancia de que hace 10 años, el televisivo participaba como concursante de GH VIP en una edición en la que estaban rostros como Rosa Benito, el Pequeño Nicolás, Julián Contreras, Laura Matamoros o Raquel Bollo. En aquella edición, Carlos Lozano pudo contra todos sus adversarios, excepto con Laura Matamoros, que se embolsó los 100.000 euros del premio. Ahora, ha podido redimirse de aquella derrota.

Carlos Lozano fue uno de los rostros más populares de la televisión a comienzos de siglo. En la televisión presentó formatos de la talla de Operación Triunfo, La ruleta de la fortuna o Granjero busca esposa, entre otros. También ha participado en realities de Mediaset como Gran Hermano VIP y Supervivientes antes de su victoria en GH Dúo. Anteriormente, ejerció como modelo aunque sus grandes éxitos han venido de la mano de la pequeña pantalla.

En la actualidad, el presentador vive alejado de los focos y perfectamente adaptado al medio rural. Un cambio de vida que le ha llevado de los platós de televisión a vivir rodeado de naturaleza. Lozano aseguraba en una entrevista en El Show de Bertín que es feliz con su nueva vida. “Tengo mi casita en mi pueblo, mis animales, mi granjilla, mis perros y vivo en la naturaleza absoluta. Me cuido mucho y por el trabajo volveré porque al final llevo toda la vida en esto”, dijo.

Lozano sigue una rutina muy diferente a la de la ciudad. A primera hora de la mañana se levanta para alimentar al ganado, una acción que vuelve a repetir por la tarde. Su regreso a casa se produce sobre las 20:00 horas. En ese momento echa un ojo a las noticias y a la actualidad para acostarse sobre las 22:00 horas. Una vida ordenada y con unos horarios bien marcados. “Vivo en la sierra, con mis ovejitas, con mis gallinitas que son mis animales de compañía. Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento. Me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales”, contaba.

Estampa familiar de Carlos Lozano junto a Mónica Hoyos y la hija de ambos, Luna. / INSTAGRAM

El presentador vive a las afueras de Madrid, pero mantiene un contacto estrecho con la capital para estar cerca de su hija Luna, fruto de su relación con Mónica Hoyos. Tras la ruptura con la madre de su hija, mantuvo una relación sentimental con Miriam Saavedra que finalizó en 2019. Desde entonces, y ya han pasado siete años, su nombre no se ha relacionado con el de ninguna mujer. El comunicador asegura que está feliz soltero y que no está buscando el amor. “Estoy muy feliz, soltero, feliz. Ya pasé mis problemas y ahora estoy limpio. Y estoy muy bien, no tengo novia desde hace mucho tiempo”, aclaraba.