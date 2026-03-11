¿Carnaval o Feria? Anabel Pantoja elige en la nieve

La edición de Nevalia 2026 ha vuelto a sorprender en el panorama de los eventos invernales con su rompedor concepto de Beach Club en plena nieve. En este entorno, donde el frío de la montaña se mezcla con el calor de la fiesta, Ron Barceló ha contado como invitada con la presencia de Anabel Pantoja. La influencer se convirtió en la gran protagonista al someterse al test “Hot & Cold”, un cuestionario rápido donde reveló sus preferencias más personales con el desparpajo y la naturalidad que la caracterizan.

Durante la dinámica, Anabel dejó claro que, aunque disfruta de la experiencia en la nieve, su corazón pertenece al verano y al mar. Al ser preguntada por sus gustos elementales, no dudó en afirmar que es “de calor” y calificó como una cuestión que casi “ofende” el tener que elegir entre playa o montaña, decantándose rotundamente por la costa. Incluso al comparar los dos grandes eventos de la marca, fue sincera al admitir su predilección por “Desalia”, la versión veraniega.

En el plano más festivo y personal, la sobrina de Isabel Pantoja mostró su lado más irónico y auténtico. Respecto a sus gustos musicales, bromea con contundencia: “por supuesto que el tecno, pero vamos, de toda la vida de Dios”, aunque confesó que prefiere la bachata para bailar, siempre de forma improvisada.

También reflejó cómo la maternidad ha cambiado sus prioridades, señalando que, a diferencia de su etapa más nocturna de antaño, ahora prefiere disfrutar de los días. Sobre sus gustos, elige el “pescaíto frito” frente a las papas arrugás y se muestra incapaz de elegir entre la Feria y el Carnaval. Asegura que “vive las dos al 100%”.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Anabel se mostró especialmente conmovida al hablar de sus metas personales, confesando que el plan que más la emociona actualmente son las “vacaciones familiares” que tiene pendientes.