Claudia Chacón se reencuentra con su pesadilla en ‘El debate de las tentaciones’

Claudia Chacón se ha reencontrado con la madre de Gilbert en el plató de El debate de las tentaciones. Gilbert recordaba en el inicio de La isla de las tentaciones 9 que ni él ni Claudia se hablaban con su madre, aunque no quiso profundizar en el origen del problema. El programa de Telecinco ha organizado un cara a cara para esclarecer los hechos en el que no ha faltado la tensión y los reproches.

Ambas protagonistas se han referido al origen del distanciamiento. Claudia y Nuria han despejado algunas de las incógnitas de los seguidores del reality. “Hubo un enfrentamiento”, ha contado la madre de Gilbert. “Considero que has hecho cosas que me han dolido muchísimo y eso ha sido algo que en la relación nos ha hecho mucho daño”, ha señalado la joven mallorquina, que curiosamente fue la primera en caer en la tentación en la presente edición.

Nuria, que llevaba un año sin dirigirle la palabra a su nuera, no se ha guardado nada y ha explicado su versión del enfrentamiento en El debate de las tentaciones a la vez que defendía a su hijo. “Me da pena que no sepas apreciar al hombre que tienes al lado, porque te quiere. Yo lo único que quiero es que sea feliz y, cuando pasó lo que pasó, lo que le dijera era que a ti no te aguantaba pero que lo iba a hacer por él”, ha comentado.

La madre de Gilbert ha querido lanzarle un recado a la que todavía es su nuera. “La inteligencia se puede usar para hacer el bien o el mal y tú la usas para hacer el mal”, ha subrayado de manera tajante. Finalmente, Claudia ha terminado por romperse en un careo que le ha transportado al pasado, ya que antes del enfrentamiento ambas mantenían una buena relación.