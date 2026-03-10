La emoción de Patricia Pardo por la declaración de amor de Christian Gálvez

Christian Gálvez ha presentado su nuevo libro, He vencido al mundo, en el plató de Fiesta. El acto literario ha quedado eclipsado por una emotiva declaración de amor que ha dedicado a su pareja, la presentadora de Telecinco, Patricia Pardo. El presentador, con raíces gaditanas, ha recordado que recuperó la fe gracias al amor que procesa hacia Patricia Pardo, la madre de su hijo Luca, a la que conoció en uno de los peores momentos de su vida. “A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia”, ha señalado.

Patricia Pardo, que se encontraba detrás de las cámaras, aparecía en escena ante la insistencia de Emma García. La periodista gallega ha reconocido que Christian Gálvez y sus hijos son “la luz de su vida”. Pues bien, la presentadora de Vamos a ver ha revivido la declaración de amor en su programa y no ha podido contener las lágrimas por la emoción del momento. Patricia Pardo se ha deshecho en elogios hacia su marido.

“Es precioso, un regalo. Es mi tesoro tener una persona que me hace sentir tan especial, tan amada y tan querida. Pero claro, de repente yo iba de acompañante y me vi allí con el micro”, ha comenzado diciendo.

Patricia Pardo ha rememorado el momento en el que ambos se conocieron en Mediaset y surgió la chispa del amor. “Los dos tuvimos la suerte de conocernos en esta casa en un momento muy oscuro para los dos y al final nos hemos convertido en la luz el uno para el otro”, ha comentado.

La presentadora de Vamos a ver ha reseñado la importancia de decir "te quiero" a tu pareja. “Muchas veces las parejas se rompen por la rutina y por no ser capaz de decirle al otro lo que le quieres. Ese es nuestro propósito de pareja. No lo hacemos por nada, solo porque nos amamos profundamente y es nuestra manera de vivir y de sentir”, ha concluido.