Ester Expósito y Kylian Mbappé: ¿pareja sorpresa o una amistad entre jóvenes con éxito?

El nombre de Ester Expósito vuelve a estar ligado al de un futbolista del Real Madrid. Si hace unos años se rumoreaba con un posible romance con Karim Benzema, ahora la que fuera actriz de Élite podría haber comenzado una relación sentimental con Kylian Mbappé. Ambos han sido pillados juntos en París, donde el futbolista ha viajado para conocer un segundo diagnóstico de su lesión de rodilla, que le mantiene apartado de los terrenos de juego en las últimas semanas.

Según apunta un bloguero francés, el futbolista del Real Madrid y la intérprete española llevarían saliendo juntos desde hace unas semanas. Como prueba de ello, han visto la luz unas imágenes que muestran a Ester Expósito y Kylian Mbappé en actitud cómplice y cariñosa, que suele ser la primera señal de un posible vínculo sentimental. Lo cierto es que ambos están solteros y sin ningún tipo de compromiso. De hecho, la estrella francesa del Real Madrid fue relacionada hace unos meses con María Aguilar, una influencer malagueña con pasado en La isla de las tentaciones.

Las imágenes que se han difundido de la actriz y el deportista han sido captadas por los seguidores de la pareja. Ester Expósito se encuentra en París por asuntos laborales, mientras que el futbolista se ha desplazado hasta la capital francesa para ser atendido por un especialista en lesiones de rodilla.

En una de las imágenes se puede apreciar un beso, la prueba que corrobora el inicio de un noviazgo que apunta a ser uno de los más destacados del año. Tanto el futbolista como la actriz son estrellas en sus respectivos ámbitos profesionales. Dos jóvenes con un enorme tirón en las redes sociales que podrían convertirse en una de las parejas más mediáticas a nivel internacional.