El exconcursante de ‘Supervivientes’ que ha sido ingresado de urgencia por un accidente de tráfico

Noel Bayarri ha sido uno de los participantes en la última edición de Supervivientes All Stars, de la que el bombero Rubén Torres salió vencedor. El que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa mantiene en vilo a sus seguidores debido a un accidente de moto que ha sufrido en Madrid. Noel ha sido evacuado de urgencia al hospital más cercano para recuperarse de las secuelas del aparatoso suceso.

Pese a la gravedad de la situación, el canario no ha borrado la sonrisa de su rostro, algo intrínseco a su manera de ser, cuando ha lanzado un mensaje tranquilizador a sus seguidores de las redes sociales. Así ha narrado el accidente que le ha llevado directamente al hospital.

Noel Bayarri ha compartido una 'story' para actualizar su estado desde el hospital. / INSTAGRAM

“Ayer me caí con la moto y no he podido viajar hoy, por lo tanto sigo mojándome en Madrid, muerto de frío. Me llevaron al hospital porque me laceré la cadera y me la tenían que coser. Pero ya sabes, bicho malo nunca muere. No tengo nada roto ni grave y ya estoy en casa recuperándome. Una semanita sin moverme mucho y pronto estarme meneando la pelvis”, ha expresado junto a una fotografía desde la cama del hospital.

La motocicleta en la que iba el exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. / INSTAGRAM

Noel, que ya se recupera en su domicilio de las secuelas del accidente, ha compartido unas palabras de agradecimiento a los médicos que le atendieron en urgencias. “Les he contado esto para poner en contexto el siguiente mensaje. Gracias de verdad a todo el personal sanitario que me atendió ayer, desde la ambulancia hasta que salí del hospital. Un trato increíble, humano y profesional. Da gusto saber que en España tenemos un sistema así y a gente tan top cuidándonos cuando hace falta”, ha finalizado para poner en valor el sistema sanitario.