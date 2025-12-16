La fiesta de cumpleaños de Alba Díaz con su padre vestido de Papá Noel

Alba Díaz ha vivido una de sus celebraciones de cumpleaños más especiales de su vida. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés ha dado la bienvenida a los 26 años con varias celebraciones en compañía de sus familiares y una sorpresa muy especial que ha compartido en las redes sociales.

La influencer ha podido disfrutar de una fiesta de cumpleaños que se ha prolongado durante varios días y en la que ha cumplido uno de sus sueños. Alba ha estado arropada por sus padres, hermanos y su novio Marcos Terrones, con el que lleva saliendo desde hace varios años.

Toda la familia se ha reunido en una granja escuela, un plan con el que siempre había soñado la creadora de contenido y que se ha hecho realidad con motivo de su 26 cumpleaños. “¡Todo un sueño! Si esto no es ganar en la vida, dime qué es”, ha posteado Alba junto a un vídeo en el que resume todo el cariño que ha recibido en los últimos días.

En su primera fiesta de cumpleaños, Alba Díaz ha estado cerca de los animales y ha participado en una batalla de cocina por equipos. Tampoco podía faltar la tradicional tarta de cumpleaños para que soplara las velas. Y aún quedaban más sorpresas y la traca final. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz El Cordobés estaba preparada para irse a cenar con su novio Marcos Terrones. “Me dijo que fuera a su casa a las 8 para ir a cenar juntos, los dos solos… casi me da algo, os lo juro”, ha comentado Alba tras ver a sus hermanos.

No obstante, el momento cumbre llegaba con la aparición sorpresa de su padre, Manuel Díaz El Cordobés, vestido con el atuendo de Papá Noel y acompañado de Virginia Troconis con un sombrero de elfo. “Mi niña interior ha sido más feliz que nunca. Tengo la resaca emocional más grande de mi vida. Me siento tan querida, os juro que no me merezco todo esto”, ha concluido sobre una celebración que ha conectado directamente con sus sentimientos más profundos.