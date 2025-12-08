Irene Rosales, decoradora de lujo para el árbol de Navidad de Guillermo

Irene Rosales encara la Navidad, una de las épocas más especiales del año, en su mejor momento. La influencer está encantada de la vida con Guillermo, con el que lleva varios meses de relación tras separarse de Kiko Rivera, el padre de sus dos hijas. La relación sentimental de Irene y Guillermo progresa adecuadamente y ambos ya están disfrutando de los preparativos de la Navidad, la primera que van a pasar juntos.

Y es que la Navidad ya ha llegado a la casa de Guillermo, tal y como ha mostrado en su cuenta de Instagram. El empresario, que ha contado con la inestimable ayuda de Irene, ha montado en el salón de su casa un abeto artificial con luces cálidas y bolas de colores. Alrededor del árbol ha colocado a los tres Reyes Magos junto a un reno. En un mueble de la estancia ha instalado un discreto portal de Belén. Pequeños detalles que harán que la Navidad sea aún más especial para la feliz pareja.

El árbol de Navidad de Guillermo y la decoración navideña de su salón. / INSTAGRAM

El empresario sevillano ha agradecido la ayuda de su novia en una publicación de Instagram. “Las primeras veces siempre son más bonitas. Gracias Irene por tu ayuda”, ha posteado junto a tres emojis de corazón. Irene ha compartido la publicación de su novio, un gesto que evidencia la buena sintonía que existe entre ambos. La modelo también ha decorado su hogar con motivos navideños, aunque desconocemos si ha contado con la colaboración de Guillermo para montar su árbol de Navidad con lazos rojos.

El árbol de Navidad que ha instalado Irene Rosales en su casa. / INSTAGRAM

En las últimas semanas, la pareja ha disfrutado de un viaje romántico a Roma, cuyas imágenes han mostrado a través de las redes sociales. “Gracias Roma por estos días mágicos. Sumando momentos juntos con mi amor”, escribía en las redes sociales sobre el viaje. Ambos se han dejado ver paseando por Sevilla en compañía de amigos y familiares. Aunque Irene pasará la Navidad junto a sus hijas, seguro que guardará algo de tiempo para compartirlo con Guillermo.