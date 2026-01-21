Javier Santos, no reconocido como hijo por Julio Iglesias, teme por las dos denunciantes

Javier Santos, que lleva años reclamando ser reconocido legalmente como hijo del cantante Julio Iglesias, ha concedido una entrevista a la revista Lecturas que lleva a la portada esta publicación en esta seman. SAntos aborda con crudeza el impacto emocional que las graves acusaciones de agresión sexual contra el artista han tenido para él y, especialmente, para su madre, María Edite, que ha luchado por el reconocimiento entre presiones del entorno de Iglesias.

Las denuncias, presentadas por dos antiguas empleadas, una asistenta y una fiisioterapeuta, alegan abusos ocurridos en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, en tornoa 2021, han reabierto antiguas heridas para la familia de Santos. Javier describe cómo estas revelaciones han hecho revivir el sufrimiento que su madre padeció décadas atrás, cuando su relación con Iglesias terminó en una dura batalla pública y judicial para obtener el reconocimiento de paternidad. Expresa una profunda empatía hacia las presuntas víctimas. Afirma que, aunque es prematuro emitir juicios definitivos, su experiencia personal le genera temor sobre las respuestas del entorno del cantante.

Recuerda que Julio Iglesias negó inicialmente cualquier vínculo con su madre, al igual que ahora califica las nuevas acusaciones de falsas y promete demostrar su inocencia. Santos advierte que las denunciantes podrían enfrentar una fuerte presión y descrédito, similar a lo que, según él, sufrió su madre en el pasado, incluyendo campañas mediáticas y testimonios cuestionados que luego fueron retractados.

El relato se torna conmovedor al hablar de su madre. Confiesa sentir culpa por el dolor que ella arrastra desde su juventud, cuando quedó embarazada siendo muy joven. Admite haberle dicho en ocasiones que lamenta haber nacido, lo que intensifica el sufrimiento de María Edite, quien ahora, con la edad, revive sensaciones de vulnerabilidad y engaño.

Él destaca la desigualdad en aquella relación pasada y cómo estas noticias han ayudado a su madre a desmitificar la figura de Iglesias, viéndolo ya no como un ídolo romántico sino como alguien que marcó irreversiblemente su vida.

Ante las acusaciones, Santos contactó con las periodistas responsables de la investigación para informarse mejor y sugirió a su madre ofrecerse como testigo para respaldar los testimonios de las afectadas, aportando lo que considera pruebas del daño causado por la "maquinaria" desplegada en su momento para desacreditarla.