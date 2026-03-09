Luna Serrat, madre de gemelos con un abuelo culé y un marido madridista, Dani Ceballos

La periodista Luna Serrat, nieta del cantautor Joan Manuel Serrat, será madre de gemelos. Su pareja es el futbolista utrerano Dani Ceballos, jugador de Real Madrid. En una familia muy culé, ya que el cantante es un apasionado del FC Barcelona desde que era niño y tal como evocaba en canciones como Temps era temps, los gemelos que nacerán en este verano estarán vinculado al Santiago Bernabéu y también sentimentalmente al club donde Ceballos tuvo su gran oportunidad, el Betis (equipo por el también el bisabuelo de los bebés ha tenido gran simpatía y que aparece en otras de sus canciones, Caminito de la obra. Luna por su parte ha preferido compartir la noticia de su embarazo con la canción De vez en cuando la vida. Una balada melancólica que valora esas pequeñas cosas que siempre giraron en torno al universo del que fue el Noi del Poble Sec, abuelo de la gestante.

Luna, periodista y actriz, anuncia que "1+1=4". La familia que formará con Ceballos tras la conclusión de la actual liga. La futura mamá, que siempre ha admirado a su abuelo, como tantos millones de fans, es su nieta mayor, hija de Queco Serrat, nacido de la relación de Joan Manuel con la modelo Mercedes Domenech, un hijo anterior a su matrimonio.

La noticia une a la familia del cantante, tan barcelonista, con los jugadores del Real Madrid. En el seno del vestuario Ceballos es una persona muy querida y entre los que ha dado me gusta a la noticia se encuentra Vincius. Pero otros ex compañeros merengues como Marcelo o Lucas Vázquez también han querido mostrar su alegría por el anuncio.

La pareja de Luna Serrat y Dani Ceballos se confirmó en el verano de 2024, cuando hicieron oficial su relación. Ella ha estado en numerosas ocasiones en Utrera con la familia del futbolista. Como le han señalado tras el anuncio, ahora toca disfrutar de la experiencia de este "doblete" de bebés. "Lo soñamos tanto, que vino doble", es la frase que acompaña a las muestras de amor de la pareja y una ecografía con la confirmación.