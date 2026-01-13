La nueva vida de Isabel Pantoja en Canarias: compras y paseos con sus inseparables gafas de sol

Isabel Pantoja se adapta poco a poco a su nueva vida en Canarias, donde ya ha recibido la visita de su sobrina Anabel.

Isabel Pantoja lleva dos meses instalada en Canarias donde ha recibido el año nuevo con esperanza y optimismo. La tonadillera vive de alquiler en una lujosa urbanización en la que se respeta la privacidad. Los nuevos vecinos de la artista aseguran que Isabel pisa con frecuencia el supermercado con sus inseparables gafas de sol, un complemento que forma parte de su día a día desde hace muchos años. Las personas que tienen la suerte de compartir urbanización con la cantante se han referido a su mimetismo. “Es difícil reconocerla, siempre va tapada con un abrigo muy largo”, comentan.

La madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja suele salir a pasear por la playa a última hora de la tarde cuando hay menos gente en la calle. La artista se ha instalado a tan solo 12 minutos del domicilio de su sobrina Anabel Pantoja, en Arguineguín. Aunque la relación de la tonadillera con la influencer se ha enfriado bastante en los últimos tiempos, los vecinos aseguran que Anabel ha visitado a su tía recientemente.

Por lo tanto, Isabel Pantoja se está adaptando poco a poco a su nueva vida en Canarias lejos de su zona de confort, la finca Cantora. Su última aparición pública tuvo lugar el pasado 20 de diciembre con un mensaje navideño que quiso compartir con todos sus seguidores. “Hola, soy Isabel. Os quiero mandar desde mi corazón unas felices Navidades. Rodeados de la gente que queréis, que disfrutéis, que lo paséis bien, pero sobre todo que tengamos salud para seguir felicitándonos muchos años más”, empezaba diciendo.

La intérprete de Marinero de luces manda sus mejores deseos para los fieles seguidores que nunca le han dado la espalda. “A todos mis fans, que los adoro, a la gente que quiero, a todo el mundo, porque son momentos de amor y ese amor sigue aquí (se señala el corazón) y yo lo tengo para todos ustedes. Os quiero un montón, que seáis súper felices y que tengamos salud, que venga un año maravilloso”, destacaba.

Durante este año, la artista continuará con las negociaciones con Netflix para poner en marcha el documental sobre su vida, además de la gira norteamericana, dos fuentes de ingresos con las que pretende recaudar una importante cantidad de dinero para aliviar su mermada situación económica.