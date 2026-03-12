Pablo Rivero y la agresión sufrida en Sant Jordi por una confusión

Pablo Rivero, además de ser conocido en la ficción nacional por su papel de Toni Alcántara en Cuéntame cómo pasó de TVE, se ha abierto camino en el mundo de la literatura con nueve novelas publicadas. El actor ha presentado su nueva novela, La canguro, en el programa Ni tan bien de la Cadena SER, donde ha compartido una curiosa anécdota que sufrió en sus propias carnes en plena jornada de Sant Jordi.

El escritor ha reconocido que Sant Jordi es una fecha señalada en el calendario para los amantes de los libros. “El centro de la ciudad se para por los libros. Eso es magia, es precioso”, ha comentado. No obstante, para los escritores se convierte en una jornada estresante por la multitud de gente y todos los compromisos que se deben atender. “Terminas de firmar en un sitio a una hora exacta y, en ese mismo minuto, deberías estar ya en otro. A veces está en la otra punta, o a 15 o 20 minutos andando con el tráfico cortado y sin taxis”, ha explicado.

En un contexto de estrés, prisas, lluvias y cierta desorganización por la distancia entre casetas, Rivero vivió un incidente inesperado. “Íbamos corriendo por la zona de Plaza de Cataluña. Había muchísima gente, y yo iba haciendo zigzag con mi editora detrás intentando abrirnos paso. Pasé entre un señor mayor y una señora mayor bastante rápido”, ha contado.

Según ha relatado Rivero, el hombre pensó que había intentado robarle por su brusco movimiento. “Creo que el señor se asustó; pensó que le iba a robar o algo así. Pasé y me dio un golpe. Me giré y le dije: “Señor, no me pegue, estoy intentando hacer todo lo posible para llegar a mi firma y estar con los lectores”, ha añadido.