Pau Gasol, camino de la familia numerosa con la llegada de su tercer hijo

Pau Gasol ha comenzado el nuevo año de la mejor manera posible: dando la bienvenida a su tercer hijo en común con su mujer, Catherine McDonnell. El matrimonio, que suele llevar sus asuntos personales con discreción, ha compartido unas emotivas imágenes que confirman la llegada de un nuevo miembro a su familia numerosa.

“Agradecida de tener 10 deditos más para amar. ¡Te queremos, hermanita! ¡Te queremos!”, ha publicado la esposa de Pau Gasol junto a una fotografía en la que se observa las manos y los pies del bebé. Los padres han escogido el nombre de Olivia, que se suma a sus dos hermanos, Elisabeth Gianna, nacida en 2020, y Max, que vino al mundo en 2022.

La pareja no ha desvelado la fecha exacta del nacimiento, aunque todo apunta a que se ha producido en los primeros compases del 2026. Catherine McDonnell ha actualizado su biografía de Instagram en la que se presenta ahora como madre de Ellie, Max y Livvy, el apodo cariñoso que ha elegido para su pequeña.

La pareja, que atraviesa un momento dulce con la llegada de Olivia, iniciaba su relación sentimental en 2015. Ambos comenzaron una discreta relación que estuvo marcada por la distancia en sus primeros años. Pau residía en Nueva York y Catherine en Chicago. La distancia no fue un impedimento para el desarrollo de su vínculo. En 2016 hicieron público su noviazgo y tres años más tarde contrajeron matrimonio en una boda íntima celebrada en San Francisco, que tuvo luego su réplica en territorio español en Ampurdán.