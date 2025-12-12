Preocupación por el estado de salud de Kiko Hernández en plena huelga de hambre

Kiko Hernández y su marido Fran Antón continúan en pie de guerra tras el precinto de su local de ocio nocturno, ubicado en el puerto de Melilla, "sin justificación alguna". Ninguno de los dos ha podido acceder al establecimiento para recoger sus enseres. Por ello, ambos iniciaron una huelga de hambre y se encadenaron a las puertas del local como medida de protesta por una situación que consideran totalmente injusta.

“Solo pido que la gente que me tiene un poco de estima comparta este vídeo. Voy a estar en huelga hasta que haya una solución”, dijo en un vídeo la pareja del televisivo. Por su parte, Kiko Hernández ha secundado la huelga de hambre, dejando a un lado su rol de presentador de La casa de los gemelos 2.

El que fuera colaborador de Sálvame ha sufrido un contratiempo de salud después de acumular dos días sin beber ni comer. Kiko Hernández ha sido ingresado de urgencia en el hospital de Melilla. Fran Antón ha confirmado en el programa No somos nadie que Kiko fue víctima de una caída por la deshidratación.

Fran Antón entra en directo en 'No somos nadie' para explicar la delicada situación de Kiko Hernández. / CANAL QUICKIE

“Kiko está en el hospital. Ha venido mi amiga, que es enfermera, porque quería que me tomara la tensión. Ella os puede explicar mejor su situación”, ha comentado el empresario antes de dar paso a la enfermera. “Pienso que lo que tiene es una deshidratación, porque aquí no están ni comiendo ni bebiendo nada. Además, se ha hecho daño al caerse, y van a hacerle una placa para saber si hay alguna lesión”, ha explicado la sanitaria.

Desde el programa No somos nadie han querido conocer las consecuencias que puede acarrear para el organismo la huelga de hambre que han iniciado Kiko y su pareja. Un médico ha entrado en directo para explicar esta situación límite. “Si persisten sin beber, pueden fallecer en tres o cinco días, dependiendo del estado físico de cada uno. El cuerpo no puede soportarlo”, ha aclarado.